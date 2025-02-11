景福宮週六遶境 開放鑽轎底

景福宮踩街活動充滿民俗味，顯得相當熱鬧。圖為去年踩街。（資料照，記者謝武雄攝）

2025/02/11 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕由桃園大廟景福宮主辦的「二○二五開漳聖王文化季暨遶境踩街活動」將於十五日登場，將於桃園區市中心周邊踩街遶境，桃園藝文廣場、景福宮廟埕也有精彩演出，此次景福宮開放民眾報名隨香，也鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，並安排於藝文廣場鑽轎底等活動。

景福宮主祀開漳聖王，每年農曆正月舉辦踩街遶境，已延續百年不間斷，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家戶團圓，過年期間才能好好休息，也逐漸形成正月舉行遶境的習俗。

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景福宮表示，希望藉由遶境活動讓更多人了解在地開漳聖王信仰，並希冀未來能夠登錄成為桃園市的無形文化資產，此次活動同樣邀請市府相關局處共同協助擴大辦理，規劃踩街團隊包括桃園在地鈞天社、懿樂軒、北埔採茶舞、溜冰龍、及扮仙Cosplay；為了讓更多年輕學子參與此項民俗活動，由莊敬國小協助，邀請在地獲獎優秀學校團隊如北門國小扯鈴隊、莊敬國小太鼓隊、國術隊、北科附工儀隊、龍潭高中熱舞社、壽山高中康輔社等參與踩街。

景福宮表示，活動於十五日上午七點至晚間八點，在桃園區市中心周邊踩街遶境，中午十二點於桃園藝文廣場及下午四點於景福宮廟埕都有精彩演出，開放民眾報名隨香，並安排於藝文廣場有鑽轎底等活動。相關訊息可至景福宮、市府文化局官網查詢。

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