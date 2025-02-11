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    南崁溪護岸改善工程 4月開工

    南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程啟動，第1期左岸預計明年8月完工。（水務局提供）

    南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程啟動，第1期左岸預計明年8月完工。（水務局提供）

    2025/02/11 05:30

    彩虹橋至竹圍大橋 首期左岸明年8月完工 新建防水道路及自行車道

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府推動南崁溪全流域整治，配合航空城區域開發，今年將啟動「南崁溪斷面○三至斷面○八—一護岸改善工程」、位於彩虹橋至竹圍大橋間。工程分兩期執行，第一期左岸、第二期為右岸，第一期將於四月開工，明年八月完工，第二期規劃設計預計今年六月啟動，完工後可改善航空城周邊南崁溪護岸、新建防水道路及自行車道，並可連結既有自行車道，可從龜山一路遊憩到竹圍漁港。

    二期規劃設計 今年6月啟動

    市府水務局表示，桃園國際機場第三跑道正在開發，該區域排水將直接排入南崁溪，南崁溪負擔逕流量將會增加，市政府因此對南崁溪下游段（河口至崁下橋）重新辦理規劃檢討，以滿足五十年重現期距洪水位加一．五公尺出水高，且一百年不溢堤，同時將第三跑道屬於南崁溪流域範圍內的R幹線及K幹線排水規劃納入考量，對南崁溪崁下橋至河口段提高保護標準，做全盤整體性檢視與分析河川通洪能力，將堤頂高度不滿足保護標準的區域，進行新建堤防及護岸改善工程。

    水務局表示，此案總經費為三億五○四七萬元；第一期工程範圍為南崁溪左岸斷面○三（彩虹橋上游三百公尺處）至斷面○八—一（竹圍大橋下游），檢視現有防洪設施的通洪能力，不足部份新建或加高護岸，改善長度約一公里，且於全線施作一公里長水防道路及自行車道，並於道路間施作綠帶空間。

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