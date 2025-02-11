基隆公眾通道遭圍鐵鍊 居民出入受阻

基隆市信義區深溪路一處公眾通道，遭圍起鐵鍊，造成附近民眾通行不便，甚至跌倒受傷。（記者羅國嘉攝）

2025/02/11 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕位於基隆市信義區深溪路旁一處社區的公眾通行通道，近日被人以鐵鍊圍起，禁止民眾通行，導致社區居民出入受阻，只能繞道或跨越，短短一個多月內，已有多名民眾跌倒受傷，引發地方不滿，也向市議員韓世昱陳情，要求儘速解決此一安全與交通問題；市府表示，該處土地屬國產署，將透過協商，要求國產署將該地恢復為公眾通道。

屬國產署地 市府將要求恢復

據了解，該處約兩坪大小的土地屬國產署所有，原先作為公車站牌使用，但去年公車站牌移至一旁後，該地隨即被人標租。自今年一月起，承租人為保護自身權益，便在土地周圍設置鐵鍊，張貼「租此地，適合餐車、飲料、小吃、早餐」廣告，並附上聯絡電話。記者透過電話詢問承租人，他表示，所有行為均符合相關規範。

請繼續往下閱讀...

當地里長表示，這條通道緊鄰人行穿越道，原本是居民的重要出入口，卻因鐵鍊阻擋，導致許多民眾跌倒受傷，影響生活安全，盼市府協助保障民眾通行權益。

韓世昱昨日邀集相關單位進行會勘，他質疑承租人取得土地後又轉租牟利，是否有違法之虞？並強調此地為公眾通道，應以民眾安全和便利為首要考量，呼籲國產署與市府協助居民解決問題。

基隆工務處長陳耀川回應，市府將與國產署協調，儘快恢復該地為公眾通道使用。為暫時解決居民通行困難，市府計畫在該處設置臨時「綠腳丫」人行通道，確保民眾安全的步行路徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法