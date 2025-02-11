翡翠水庫去年發電8.5億 創38年之最

2025/02/11 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕翡翠水庫每天供應大台北六百萬人的民生用水，水庫在放水的同時也可進行水力發電，售水又可售電挹注台北市庫財源。翡翠水庫供水發電收入持續成長，近來水庫更在颱風前調降水位，將原本可能致災的洪水，轉化為供水發電水源，去年水庫發電收入已超過八．五億元，創下水庫營運卅八年以來最高紀錄。

翡翠水庫管理局統計，二○二二年水庫供水發電收入五．八五億元；二○二三年七億元；去年已達八．五八億元。 翡管局局長林裕益表示，翡翠水庫近兩年供水發電收入增加的關鍵在於「水庫操作」調度得宜，水庫在颱風期間會提前調降水位，放水發電，颱風豪雨來襲時就能「不洩洪」，減少水力位能損耗，將原本可能致災的洪水，轉化為供水發電水源，興利又防災。

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翡翠水庫原水管在去年完工啟用後，颱風期間直接供應直潭淨水場的水量增加，也增加發電時數。以去年七月凱米颱風為例，颱風陸警發布後六十三小時內，為水庫增加售水收入七一○萬元、售電收入七三○萬元，為市庫挹注一四四五萬元。

林裕益說，颱風期間不洩洪可發揮「蓄洪防災」效果，降低下游水患風險，去年凱米、山陀兒、康芮等三個颱風均未造成新店溪水位暴漲危及沿岸地區。

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