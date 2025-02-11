助樹葬骨灰分解 台北殯葬處：噴溶磷菌

台北市詠愛園樹葬區。（殯葬處提供）

2025/02/11 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大S徐熙媛於春節期間在日本病逝，家人遵從遺願，將採取樹葬。有殯葬業者表示，骨灰難溶於土壤，因此在一定時間後，會將埋葬的骨灰挖出來送到焚化爐焚化。

市府澄清絕無送至焚化爐焚燒

台北市殯葬處澄清絕無此事，樹葬區的骨灰在安放後，會透過噴灑溶磷菌等方式促使骨灰分解，並經過約一年半至兩年的土壤養護期。

請繼續往下閱讀...

殯葬處說明，樹葬是指將骨灰經研磨妥善處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，埋葬在樹木的根部。台北市二○○七年於富德公墓闢建詠愛園樹葬區，其後兩度增闢穴位，二○二一年啟用落羽之丘樹葬園區。目前樹葬區有一萬五九○○個樹葬穴位。

台北市殯葬處副處長陳智豪說明，絕對不會將已安放的骨灰挖出，送到焚化廠。骨灰埋葬後，殯葬處每月會派人噴灑溶磷菌，促進骨灰分解，土壤養護大約需要一年半到兩年的時間，並視養護情形評估是否再次開放循環使用。

陳智豪說，目前台北市樹葬穴位足夠服務民眾，申請人可親自或由委託人至台北市懷愛館服務中心填寫樹葬申請書，檢附申請人身份證影本、受葬者之火化許可證或骨灰存放設施寄存遷出或墓地起掘許可證明正本，經服務中心人員審查後安排骨灰再研磨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法