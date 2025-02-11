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    首頁　>　生活

    林試所推薦6大樹種 都市造林兼顧景觀、保育

    美麗特殊的台灣梭羅樹花團，在每年清明節前後盛開。 （林試所提供）

    美麗特殊的台灣梭羅樹花團，在每年清明節前後盛開。 （林試所提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕都市造林美化空間又兼顧生態保育，但台灣都市夏季高溫多濕，選擇樹種大不易，農業部林業試驗所集結研究員楊正釧多年植栽經驗，指出山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹與鵝掌柴等六種台灣原生樹種，可四季觀賞更適合都市栽種。

    四季觀賞、沒有嚴重病蟲害

    林試所長曾彥學表示，這些樹種在選擇上除具有賞葉、花、果及樹型等美觀價值、容易開花外，花朵的蜜粉也為昆蟲喜愛，易繁殖培育與栽植，適生於都市高溫潮濕環境，也沒有嚴重的病蟲害，更重要的是不妨礙市民生活。

    林試所表示，山櫻花於平地到中海拔山區都適合生長，花期為每年十二月到隔年三月，開花後分泌的花蜜常吸引昆蟲與鳥類；杜英花期在每年五到八月，樹型優美，花期常吸引昆蟲聚集採蜜，果實也是冬季野生動物糧食，兼具景觀與生態功能；花期在六到九月的台灣海桐具有濃郁花香，果串為橘紅色非常搶眼，是吸引訪花昆蟲最多的樹種之一，也是我國廣為種植的行道樹或庭園樹。

    民眾熟悉的台灣欒樹花期在八到十月，會隨季節轉變而呈現出翠綠、鮮黃、粉紫紅、褐等豐富顏色，具「四色木」別名，是常被選為行道樹的樹種之一；鵝掌柴又稱為鴨腳木，十一月到隔年一月開花，也是容易栽種的樹種之一。台灣梭羅樹花期在三到五月，花有清香，冬天落葉時展現出蕭瑟的樹形枝椏，初春時有紅色新芽，清明時節滿樹翻白花團，秋冬時枝頭掛滿造型奇特的五稜形蒴果，四季都有觀賞亮點。

    採食山櫻花花粉的東方蜂。（林試所提供）

    採食山櫻花花粉的東方蜂。（林試所提供）

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