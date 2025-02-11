為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    兒盟調查／國高中校園霸凌10.2％ 言語霸凌最多

    兒盟去年底針對全台超過1.6萬名國高中生網路問卷調查，發現校園霸凌事件中，以言語霸凌最多，關係霸凌居次。 （兒盟提供）

    兒盟去年底針對全台超過1.6萬名國高中生網路問卷調查，發現校園霸凌事件中，以言語霸凌最多，關係霸凌居次。 （兒盟提供）

    2025/02/11 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕兒盟去年底透過網路問卷調查全台逾一．六萬名國高中生發現，校園霸凌發生率約十．二％，較前年下降，以言語霸凌最多，關係霸凌居次，雖霸凌緩減，但受霸凌影響的學生，發生睡眠問題比例從十九．五％增至三○．一％，近四分之一受害學生曾有自殘意圖。

    校園霸凌讓受害學生受到身心折磨與傷害，兒盟調查發現國高中生去年一年內有十．二％曾遇校園霸凌，發生率較二○二三年的十五．一％下降近三成，其中以言語霸凌最常見，占六十四．九％，關係霸凌占廿四．五％；若以霸凌最嚴重十分評分，十二．八％學生評滿分十分。

    遭遇霸凌的學生常受二到三種負面影響，有五十三．一％感到被孤立，四十八．六％感到自尊心受損，四十四．八％感到無助，三○．一％因此失眠或睡眠品質不佳，廿二．五％曾意圖自殺或自殘。

    學校提供創傷知情環境 霸凌發生率低

    兒盟指出，有童年創傷經驗如父母離異、過世，或曾遭言語暴力、虐待或性侵學生，易是校園霸凌受害者與加害者，比例皆高於創傷經驗少者。要解決校園霸凌關鍵，在於理解回應，若校園可針對受害者提供創傷知情環境，也就是提供友善、安全與支持的互動與空間氛圍，並提供各種輔導、培訓等創傷知情資源工具，可助受害者復原。

    兒盟表示，數據指出，在創傷知情環境分數較高校園，學生被霸凌比例僅六．六％，相較環境分數較低校園的廿四．三％，相差近四倍；校園創傷知情資源的充足程度也顯著影響霸凌發生率，分數較高的校園學生被霸凌比例為九．六％，遠低於資源匱乏校園的廿五．四％。

    衛福部安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播