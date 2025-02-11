兒盟調查／國高中校園霸凌10.2％ 言語霸凌最多

兒盟去年底針對全台超過1.6萬名國高中生網路問卷調查，發現校園霸凌事件中，以言語霸凌最多，關係霸凌居次。 （兒盟提供）

2025/02/11 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕兒盟去年底透過網路問卷調查全台逾一．六萬名國高中生發現，校園霸凌發生率約十．二％，較前年下降，以言語霸凌最多，關係霸凌居次，雖霸凌緩減，但受霸凌影響的學生，發生睡眠問題比例從十九．五％增至三○．一％，近四分之一受害學生曾有自殘意圖。

校園霸凌讓受害學生受到身心折磨與傷害，兒盟調查發現國高中生去年一年內有十．二％曾遇校園霸凌，發生率較二○二三年的十五．一％下降近三成，其中以言語霸凌最常見，占六十四．九％，關係霸凌占廿四．五％；若以霸凌最嚴重十分評分，十二．八％學生評滿分十分。

請繼續往下閱讀...

遭遇霸凌的學生常受二到三種負面影響，有五十三．一％感到被孤立，四十八．六％感到自尊心受損，四十四．八％感到無助，三○．一％因此失眠或睡眠品質不佳，廿二．五％曾意圖自殺或自殘。

學校提供創傷知情環境 霸凌發生率低

兒盟指出，有童年創傷經驗如父母離異、過世，或曾遭言語暴力、虐待或性侵學生，易是校園霸凌受害者與加害者，比例皆高於創傷經驗少者。要解決校園霸凌關鍵，在於理解回應，若校園可針對受害者提供創傷知情環境，也就是提供友善、安全與支持的互動與空間氛圍，並提供各種輔導、培訓等創傷知情資源工具，可助受害者復原。

兒盟表示，數據指出，在創傷知情環境分數較高校園，學生被霸凌比例僅六．六％，相較環境分數較低校園的廿四．三％，相差近四倍；校園創傷知情資源的充足程度也顯著影響霸凌發生率，分數較高的校園學生被霸凌比例為九．六％，遠低於資源匱乏校園的廿五．四％。

衛福部安心專線：1925

生命線協談專線：1995

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法