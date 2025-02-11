六都通學環境抽樣 統統不合格

靖娟基金會去年12月針對六都抽樣，實地檢核19校完成改善的通學環境，結果顯示全數不及格，呼籲國土署等相關單位全面檢討政策內容，聽取民團專業意見。（記者陳逸寬攝）

2025/02/11 05:30

〔記者謝君臨、徐義平／台北報導〕今天是中小學開學日，靖娟基金會、民進黨立委林月琴昨聯合九個交通改革團體舉辦記者會，指政府已投入近四十八億元改善校園周邊，但基金會去年底針對六都進行抽樣，檢核十九校改善完工的通學環境，結果全數不及格，平均分數僅卅三．七九分，呼籲國土署等相關單位全面檢討政策內容，聽取民團專業意見。

平均分數不到34分

國土署去年起推動永續提升人行安全計畫，並編列近四十八億元經費，預計改善全台三二○間校園周邊環境。目前已完成二○九校，花費近廿二億元經費。

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不過，靖娟基金會於去年十二月針對六都抽樣，實地檢核十九校完成改善的通學環境，結果顯示全數不及格。倒數三名依序為台南日新國小（十六分）、台中瑞穗國小（廿分）、新北重慶國小（廿二分）。不合格項目分別為：離開校地的通學路上仍無人行道、行人穿越道兩側視線常被遮蔽，以及車道過寬、通學區與行穿線預告標誌及設置狀況不佳等，顯見目前的改善狀況仍有很大的進步空間。

教團要求國土署檢討改進

對此，林月琴呼籲，國土署應檢討計畫執行的盲點，詳列具體的改善項目與應設置設施。靖娟基金會執行長許雅荏建議從道路基礎工程著手，將校地周遭縮減車道、增加人行空間與照明、外推行人道，及加強車輛減速設施，改善行人與車輛視線，以提升安全性。

針對六都十九校通學環境全數不及格，內政部國土署指出，昨已邀集專家學者與民團代表共同參與討論行人交通安全設施推動計畫，鎖定四大重點，包括「行人交通安全設施條例」修法、成立街道醫生團隊、建立全民參與街道改善平台，以及組成人本街道校園推展聯盟。今年中央、地方預計合力推動行人友善區，加速建置人行安全串聯路網。

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