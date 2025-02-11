ACIP根據世衛建議／今年流感疫苗改打三價 採購700萬劑

今年秋冬公費流感疫苗預計由四價改成接種三價疫苗。 （資料照，北榮提供）

2025/02/11 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決議，今年秋冬公費流感疫苗依世界衛生組織（WHO）建議，由接種四價改成三價疫苗，疾管署預估採購約七百萬劑，創下歷年數量新高，將於十月開打。

我國為提供國人更周全的流感保護力，二○一九年起公費流感疫苗由三價全面轉換為四價疫苗，包含二種A型及二種B型疫苗株，可對抗A型H1N1與H3N2及B型維多利亞株與山形株等四種病毒株。

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B型山形株2020年後未再現蹤

不過，世衛前年針對南半球與去年針對北半球已建議流感疫苗從四價轉成三價，主因為觀察新冠疫情期間，B型山形株可能受到防疫控制未再現蹤，剩下維多利亞株流行，因此不用列入流感疫苗株，以減少再流行可能性。

我國ACIP今年一月底會議也決議，建議疾管署提供的公費流感疫苗從四價轉成三價。ACIP召集人李秉穎表示，四價流感疫苗須改成三價的主要原因，是B型山形株二○二○年以後就從全世界消失。如果繼續用這病毒製造疫苗，病毒有機會從疫苗製造單位與相關研究單位洩漏到社區，造成山形株死灰復燃，引起再度流行的危險。

李秉穎也指出，台灣因廠商重新申請三價疫苗的藥證與供貨問題，所以等了一年。不過，他也強調，打四價疫苗沒有什麼不好的地方，不然過去每年打四價疫苗，豈不是每年都有問題？

採購數量創新高 10月開打

疾管署長莊人祥強調，此項政策「應該是跟國際同步，只有美國領先全球半拍」。疾管署副署長曾淑慧則指出，今年公費流感疫苗預計於三、四月公開招標，因應六十五歲以上人口成長，預估將購買約七百萬劑，為歷年最高，但確切數量仍在確認中，實際採購情況須視決標結果而定。

4家廠商已取得三價藥證

目前國內取得流感疫苗藥證廠商共五家，包含國光生技、賽諾菲、荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）、台灣東洋藥品及高端疫苗。目前除了GSK外，其餘四家業者都已取得三價流感疫苗藥證。

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