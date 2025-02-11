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    NCC審查費喊卡 沈伯洋籲速補足委員／法規沒問題 藍白阻擋人事導致無法開會修改行政命令

    NCC原擬針對第二級電信管制射頻器材如手機、藍牙耳機等，新增審查費每案750元，引發爭議後喊卡。 （資料照）

    NCC原擬針對第二級電信管制射頻器材如手機、藍牙耳機等，新增審查費每案750元，引發爭議後喊卡。 （資料照）

    2025/02/11 05:30

    〔記者謝君臨、陳鈺馥、林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）原擬針對民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等寄回台灣，本月起每案審查費收七百五十元，引發質疑後昨天喊卡。民進黨立委沈伯洋表示，法規沒有問題，問題在於手段不符合比例原則、涵蓋過廣，只要更改分類標準，排除消費型或受過國外認證的商品，即可減少民怨，當務之急是補足委員，讓NCC正常運作，修改行政命令。

    更改分類標準 即可減少民怨

    沈伯洋表示，「電信管理法」授權NCC管理無線射頻設備相當合理，比如水貨、無線電本應管理及收取規費，但因分類太廣引發爭議，導致消費型的無線鍵盤、無線滑鼠等都被歸類，造成民怨。

    行政院昨召開行政立法協調會報，民進黨團向行政部門反映社會各界質疑後，NCC宣布將「適切調整」並暫緩收費。沈伯洋於會後指出，NCC非常有意願修正政策上的問題。

    沈伯洋強調，只要更改分類標準，排除消費型或受過國外認證的商品，將不該適用收取審查費的產品排除，即可避免造成民眾負擔。但藍白阻擋NCC人事，NCC當前委員人數不足，無法開會更改行政命令。

    民眾申請案暴增2倍 達4萬餘件

    NCC主秘黃文哲指出，相關民眾申請案從二○二○年的每年二．一萬件，暴增到二○二四年的每年四萬餘件，行政成本與人力負擔大增，但過去曾發現有代購業者或水貨商採分批輸入商品，規避審查造成管理疑慮，因此修正收費規定。後續會評估在維護國內電波秩序、兼顧使用者安全情況下，遏止代購業者規避法規行為。徵收對象、方式、數額都可再討論，也將檢具成本分析跟財政部商量。

    NCC詳列750元審查費推估依據

    至於被質疑的七五○元的審查費推估依據，NCC北區監理處長蔡國棟解釋，包括案件審核人力費用為每件二三五元、清冊整理與網頁統計資料彙整人力費用每件卅一元、審議確認人力費用每件廿八元。

    現有通傳系統開發費每件三元，維護費每件八元；新增系統方面，進口人證件識別摘要標示系統開發及其使用費每件粗估一五○元、自用上載文件識別摘要標示系統開發及其使用費每件約三百元。

    水電費以每件六元計算，補件再審、否准陳情、行政訪查及訴訟費等，估每件十六元，加總為七七七元，最終訂七五○元。

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