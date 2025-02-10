彰縣標售 埔鹽近５坪農地 每坪底價不到１萬

彰化縣政府標售農地重劃區抵費地，土地臨路、灌排水方便，地籍登記明確，適合作為農牧用途，滿足農業需求。（彰縣府提供）

2025/02/10 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於三月十二日標售分布於特定農業區和一般農業區的農地，作為農牧用途，其中，埔鹽鄉一筆近五坪的農地，每坪底價九二四○元，總底價不到五萬元，等同一支高階手機的價格即可擁有。

縣府售地21筆 採現況標售

這次標售的農地包括重劃區抵費地與零星集中土地，分布在芳苑、埔鹽、和美等十個鄉鎮，共計廿一筆，採現況標售，不交耕。投標人需自行勘查，得標後地上、地下物由得標人自行處理，有興趣者可在開標前勘查。

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這批標售土地價格與面積差距大，最低每坪底價四千多元，最高達九萬九千多元，面積則從不到五坪到接近五百坪，差距超過百倍。

例如，埔鹽鄉大廉埤重劃區東榮段有筆農地，面積僅四．八四坪，每坪底價九二四○元，總底價四萬四八○○元；鹿港鎮草港尾重劃區鹿洋段有筆面積三．九坪，每坪十三萬八六○○元，總底價五五萬二三○○元；和美鎮新忠重劃區忠明段一筆面積高達三一四坪，每坪一萬九四○四元，總底價六一○萬九三二○元。

地政處表示，地臨路、灌排水方便，地籍登記明確，適合作為農牧用途，且土地方整實用，無論是想擴大農場規模，還是計劃當假日農夫或退休後體驗耕作樂趣的民眾，都不失為一次難得的入手機會。但地政處提醒，投標人需符合農地使用規定，得標後應依法使用，以免違規受罰。

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