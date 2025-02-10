清境奔羊節14日開跑 228隻破紀錄

南投仁愛鄉清境農場2月14日將舉辦奔羊節，因適逢情人節，屆時羊隻數量將加倍到228隻，可望打破歷年紀錄。 （清境農場提供）

2025/02/10 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕受寒流影響，南投縣仁愛鄉山區昨氣溫在十度上下，不過在清境農場因陽光露臉，體感溫度上升，吸引三千多人入園享受暖陽、櫻花與雲海。農場表示，二月十四日將舉辦「奔羊節」，由於適逢情人節，屆時羊隻數量將從一一四隻加倍到二二八隻，寓意「成雙成對」，可望打破歷年紀錄。

情人節出動114對羊 寓意成雙成對

清境農場表示，山區昨因水氣減少，迎來早春雲海大景，站在農場青青草原或國民賓館，往對面山巒望去，可見中央山脈壯闊山勢，以及山谷間的綿延雲海，甚至雲霧散去還可欣賞奇萊主峰雪景，以及奇萊北峰與月出「同框」的奇景。

請繼續往下閱讀...

近期也正值櫻花季，園區櫻花已綻放五、六成，成為遊客拍照打卡熱點，且受去年颱風頻仍影響，還有部分櫻花含苞待放，反而讓花期延長，可讓更多遊客欣賞。

農場內除可見俗稱「笑笑羊」的瓦萊黑鼻羊相互鬥角嬉戲，遊客還能與白色柯麗黛綿羊互動，因此昨也吸引三千多名遊客入場，欣賞可愛羊群，以及山巒雲海及綻放「櫻」姿。

慶祝64週年場慶 台十四甲交管

農場指出，以往春天都會舉辦奔羊節，並以當時的年份出動對應的羊隻數量，今年一一四年便有一一四隻羊，不過慶祝活動日適逢情人節，屆時將出動一一四對（二二八隻）羊，從台十四甲九‧五Ｋ南商圈票口處，與遊客一路奔跑到國民賓館同歡，並慶祝清境農場六十四週年場慶，當天上午十點廿分至五十分，台十四甲七‧五Ｋ至九‧五Ｋ也會進行雙向交通管制，請用路人留意、配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法