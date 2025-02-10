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    捷順欠薪 議員籲用公車補貼款給付

    捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，台中市議員張芬郁 （中）陪著請育嬰假的陳姓駕駛（右）抱著幼兒和資方協商。（資料照，張芬郁提供）

    捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，台中市議員張芬郁 （中）陪著請育嬰假的陳姓駕駛（右）抱著幼兒和資方協商。（資料照，張芬郁提供）

    2025/02/10 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，集團旗下四家客運共七十九位員工提告討薪，目前已有五十六人勝訴，民進黨台中市議員張芬郁要求交通局研擬辦法，在撥付補貼款時，優先給付薪資，以維護員工權益；中市府表示，補貼款優先給付予駕駛是否明訂在契約中，交通局已研議中。

    市議員張芬郁表示，捷順交通停駛，積欠台中卅六位司機和從業人員薪資、資遣費，同集團在雲林、嘉義、桃園的客運公司也積欠四十三位員工的薪資，經聯繫由法律扶助基金會替員工提告，盼取得薪資債權證明文件後，向勞動部勞工保險局「工資墊償基金」申請薪資墊償。

    張芬郁表示，啟動勞動訴訟申請工資墊償時間冗長，但去年捷順停駛爆發積欠薪資，交通局卻仍撥款一一○九萬餘元，要求交通局研擬修改契約，明訂在撥付公車補貼款時，優先用於駕駛薪資。

    市府交通局指出，法院去年申請扣押捷順交通補助款，交通局第一時間即暫緩撥付補貼款給捷順交通。去年在客運業者會議上，也要求客運業者應將相關補貼款優先給付駕駛薪資，至於補貼款優先給付予駕駛員是否明訂在契約中，交通局已研議中。

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