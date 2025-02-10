鹿草焚化廠游泳池 變身健康生活館

達和將原焚化廠溫水游泳池，改造為健康生活館。 （記者林宜樟攝）

2025/02/10 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與達和鹿草環保公司進行鹿草垃圾焚化廠升級整備工程，達和公司投入五千多萬元將原焚化廠溫水游泳池改造為有溫水游泳池、健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室的「健康生活館」，昨揭牌啟用，提供在地鄉親健康運動好去處。

促參案 達和投入五千多萬改建

縣長翁章梁、環境部長彭啟明及達和公司總經理王聖斌等昨為健康生活館揭牌；翁章梁說，縣府與達和公司以促參案進行焚化廠升級整備，環境部補助四億六千萬元，總經費達十四億元，整建共二十六個工程項目，健康生活館是其中之一，提供民眾優質公共設施與服務。

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彭啟明說，焚化廠在台灣常成為鄰避設施，很多縣市常有「要台積電不要焚化廠」的情形，但嘉義縣卻能兼顧台積電與焚化廠，感謝縣府的努力；環境部已與台積電簽署MOU，未來將在焚化廠進行碳捕捉計畫，讓焚化廠成為負碳場所，更乾淨，效益更高。

王聖斌表示，鹿草垃圾焚化廠成功轉型升級為綜合式永續循環及環境教育園區，將原有設施升級為多功能健康生活館，能讓各年齡層和不同需求的民眾使用，體驗傳統的游泳與健身訓練，開設水適能學院，提供專為非游泳者設計的水中有氧課程，滿足不同群體的健身需求，並引進鐵人三項運動，打造為訓練基地。

王聖斌說，健康生活館將舉辦如運動名人講座、健康飲食和養生生活工作坊等，結合地方特色的文旅探索活動，能在健康生活館內體驗各類活動，深入探索嘉義縣，讓遊客來嘉義旅行時有舒壓放鬆的場所。

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