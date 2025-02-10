捐款銳減千萬 雲林家扶義賣募學費

雲林家扶中心在雲林布袋戲館前舉辦愛心義賣活動，為2000名家扶學子籌募學費。（記者李文德攝）

2025/02/10 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶中心服務約兩千名學生，但受大環境影響，去年捐款金額較前年減少一千萬元，創十年新低，家扶中心昨在雲林布袋戲館舉辦愛心義賣活動，所得將全數做助學之用，盼民眾為學子盡心力。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，雲林家扶每年為學子籌募一千萬元助學金，加上從幼兒園至高中職提供家扶學生學用品、才藝教育等補助，每年用在家扶學生的支出近四千萬元；近年疑因通貨膨脹，捐款金額減少，去年少一千萬元。

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歐厚成說，因應捐款減少，今年起原本每月提供三百五十名國中小學生每人最高三千元學習補助金，已減少七十個名額，最高得請兩千元，另少年培力課程也因考量捐款下降，課程次數大幅減少。

迎接新學期，雲林家扶中心昨舉辦愛心義賣活動，所得做為助學之用，雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣府社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等分別捐款、購買用品，響應愛心行動。

家扶中心主委陳燦勳表示，此活動已舉辦超過十五年，每年都能募得約八萬元，盼民眾一同成就家扶兒求學心願；林文志說，因大環境影響，不少社福團體受捐金額減少，縣府將持續尋找募款管道，彌補缺口。

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