為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市真愛密碼1314活動 浪漫爆表

    台南推出虎頭埤風景區與高爾夫球場結合的情人節系列活動，為愛侶們助攻浪漫。（記者吳俊鋒攝）

    台南推出虎頭埤風景區與高爾夫球場結合的情人節系列活動，為愛侶們助攻浪漫。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/10 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接西洋情人節，南市觀光旅遊局結合虎頭埤風景區與高爾夫球場，推出限定版的守護真愛密碼應景活動，規劃果嶺推桿、吊橋結鎖、天鵝船遊湖，以及享用特色餐食等系列體驗，搭配四大方案的套裝行程，讓熱戀中的主角們挑選，浪漫助攻。

    推桿、結鎖、遊湖 還有特色餐食

    限定活動從本月十四至十六日，規劃的體驗包含愛情推手的「一桿進洞」、相依天鵝船的「愛比水深」、橄情情人餐的「定於一尊」、永結情人鎖的「生生世世」等，各取末字諧音正好是一三一四。

    觀旅局也推出「葫蘆（俘虜）愛情御守鎖DIY」與「星空露營」等加值選項，並依照不同主題，規劃四種遊程，分別為Ａ方案的踩船「球」姻緣，甜蜜價一三一四元，代表一生一世，以及Ｂ方案的手作「鎖」幸福，甜蜜價五九二元，諧音我最愛。Ｃ方案為「球」虎神「鎖」住愛情，甜蜜價一五九二元，意味伊我最愛；Ｄ方案是星空露營一三一四大全套，各種內容全包，甜蜜價二五二○元亦即愛我愛你。

    守護真愛密碼活動將在相鄰的虎頭埤風景區與台南高爾夫球場辦理，市府希望透過系列浪漫爆表的行程，讓有情人終成眷屬，觀旅局昨天熱鬧宣傳，邀請知名網紅茵茵與台南市長黃偉哲一起示範果嶺推桿，歡迎各界共襄盛舉。

    黃偉哲指出，去年起推廣高爾夫觀光有成，再與球場合作全新規劃真愛密碼系列活動，來大新化地區遊山玩水，推桿、吃美食，為感情升溫。

    每天限量20組 前10名報名再送門票

    觀旅局長林國華表示，活動採預約制，每天限量廿組，額滿為止，可至虎頭埤官網，當日前十位報名者，再加贈蘭展門票兩張；另外，說出情人節密碼，到左鎮化石園區、山上水道博物館，各有門票優惠與可愛贈品。情人餐菜色有左宗棠雞、清蒸鱈魚、南瓜濃湯、石榴百花蒸蛋以及新鮮蝦仁與干貝的蔬菜沙拉，加上清新回甘兼具果香的醋飲。二月十四日至三月十四日到虎頭埤說出密碼，可享三重優惠，兩人同行一人免費、到禮物店購買情鎖八八折，以及吊橋結鎖拍照打卡分享者，搭乘天鵝船六折。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播