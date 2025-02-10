南市真愛密碼1314活動 浪漫爆表

台南推出虎頭埤風景區與高爾夫球場結合的情人節系列活動，為愛侶們助攻浪漫。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/10 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接西洋情人節，南市觀光旅遊局結合虎頭埤風景區與高爾夫球場，推出限定版的守護真愛密碼應景活動，規劃果嶺推桿、吊橋結鎖、天鵝船遊湖，以及享用特色餐食等系列體驗，搭配四大方案的套裝行程，讓熱戀中的主角們挑選，浪漫助攻。

推桿、結鎖、遊湖 還有特色餐食

限定活動從本月十四至十六日，規劃的體驗包含愛情推手的「一桿進洞」、相依天鵝船的「愛比水深」、橄情情人餐的「定於一尊」、永結情人鎖的「生生世世」等，各取末字諧音正好是一三一四。

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觀旅局也推出「葫蘆（俘虜）愛情御守鎖DIY」與「星空露營」等加值選項，並依照不同主題，規劃四種遊程，分別為Ａ方案的踩船「球」姻緣，甜蜜價一三一四元，代表一生一世，以及Ｂ方案的手作「鎖」幸福，甜蜜價五九二元，諧音我最愛。Ｃ方案為「球」虎神「鎖」住愛情，甜蜜價一五九二元，意味伊我最愛；Ｄ方案是星空露營一三一四大全套，各種內容全包，甜蜜價二五二○元亦即愛我愛你。

守護真愛密碼活動將在相鄰的虎頭埤風景區與台南高爾夫球場辦理，市府希望透過系列浪漫爆表的行程，讓有情人終成眷屬，觀旅局昨天熱鬧宣傳，邀請知名網紅茵茵與台南市長黃偉哲一起示範果嶺推桿，歡迎各界共襄盛舉。

黃偉哲指出，去年起推廣高爾夫觀光有成，再與球場合作全新規劃真愛密碼系列活動，來大新化地區遊山玩水，推桿、吃美食，為感情升溫。

每天限量20組 前10名報名再送門票

觀旅局長林國華表示，活動採預約制，每天限量廿組，額滿為止，可至虎頭埤官網，當日前十位報名者，再加贈蘭展門票兩張；另外，說出情人節密碼，到左鎮化石園區、山上水道博物館，各有門票優惠與可愛贈品。情人餐菜色有左宗棠雞、清蒸鱈魚、南瓜濃湯、石榴百花蒸蛋以及新鮮蝦仁與干貝的蔬菜沙拉，加上清新回甘兼具果香的醋飲。二月十四日至三月十四日到虎頭埤說出密碼，可享三重優惠，兩人同行一人免費、到禮物店購買情鎖八八折，以及吊橋結鎖拍照打卡分享者，搭乘天鵝船六折。

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