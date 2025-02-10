台灣燈會「光的遊戲場」 試營運爆人潮

充氣的《進擊的巨人》人偶晚間突然在亞洲矽谷IOT展廳架起，是這次台灣燈會第2展區隱藏版亮點。（記者李容萍攝）

2025/02/10 05:30

機捷A19桃園體育園區站周邊設第二展區 近30萬人次進出站

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」今年主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，主燈區十二至廿三日在機場捷運A18高鐵桃園站前登場，桃園市政府在周邊機捷A19桃園體育園區站周邊設置第二展區「光的遊戲場」，打造五大主題燈區七日試營運後，從白天到夜晚都擠滿參觀人潮，市府依中華電信人流大數據統計，各展區和部分行政區已點燈的響應燈區，三天來攬客逾一百七十萬人次。

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每日限量發送寶可夢小提燈

桃園市政府新聞處表示，桃園大眾捷運公司統計前天及昨日試營運首週假日的整體運量，共吸引近卅萬人次進出站，對照燈會試營運前一個週六，前天運量約增加六萬八千人次，若非週六是補班日，以及這二天遭逢強烈寒流，搭乘機捷來訪的人次有機會達四十萬人次。

第二展區有「光臨千塘園、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、活力發光站、福光滿意讚」五大主題燈區，除了結合國際IP寶可夢展出十二公尺卡比獸及六公尺皮卡丘，先前未演先轟動，從七日下午二點起每日限量發送的寶可夢小提燈，連日來許多民眾不畏寒冬排隊領取，昨天更提早於下午四點就發完。

進擊的巨人超人氣IP 民眾驚喜

昨晚「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方驚見高九公尺、寬十公尺進擊的巨人超人氣IP，民眾又驚又喜、興奮自拍打卡表示，現場動漫迷表示，太刺激了、天氣再冷也值得；觀旅局長周柏吟表示，這是台灣燈會隱藏版驚喜，今起會持續展出。

球場巨球棒球 見證台灣榮耀

而棒球迷絕對不能錯過、設在樂天桃園棒球場的「活力發光站」，打造廿公尺高的巨型棒球，配上雷射燈光秀，讓球迷能開心與燈會見證台灣棒球的榮耀，尤其下午五點登場的樂天主場燈光秀，打造獨特的光影饗宴，搭配樂天應援曲「桃猿男兒」、「客家本色」的演出，讓球迷們在賞燈同時邊錄邊哼感覺「又回到球場了」。

科技、藝文 桃園響應燈區點燈

另外，坐落桃園區同德六街到大興西路一段廊道的桃園響應燈區，以科技、藝文兩大主題打造包括主燈「智桃桃」及副燈「樂桃桃」等八大燈組，昨晚由副市長蘇俊賓、桃園區長許敏松主持點燈；「智桃桃」以桃仔園為主軸設計Q版桃子造型燈，「樂桃桃」則融入景福宮、土地公及桃園神社等在地元素，燈會期間每週六、日及十二日、十四日，現場有機器人互動、街頭表演等動態展演活動。

2025台灣燈會在桃園第2展區「活力發光站」最大亮點就屬樂天球場上巨大的「光耀之球」和不容錯過的主題展演秀 。（記者李容萍攝）

桃園區燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，以科技、藝文兩大面向打造包括主燈「智桃桃」等8大燈組。（記者鄭淑婷攝）

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