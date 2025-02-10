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    苗栗（火旁）龍之夜 學童舞龍開場

    建功國小舞龍隊演出。（記者彭健禮攝）

    建功國小舞龍隊演出。（記者彭健禮攝）

    2025/02/10 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗 龍系列活動「（火旁）龍之夜」，昨晚在苗栗市河濱公園熱鬧登場，各支龍隊輪番登場在猛烈的炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧，會場結合聲光效果，展現如夢似幻的場景，吸引許多民眾不畏低溫到場觀賞，熱鬧滾滾。

    活動昨晚由小提琴演奏家康妮媚攜手花響鼓樂團，以結合鼓、舞、琴的創新演出揭開序幕，緊接由建功國小舞龍隊開場，宣告（火旁）龍之夜開始。七尾祥龍輪番登場，穿梭在連綿不絕的炮陣聲中，賣力起舞，猶如神龍騰雲駕霧，震撼十足。

    在炮火四射的 龍展演之間，也有夜光龍風箏、舞團表演，及中國武漢高龍團隊演出、旋舞炎劇團的光影藝術秀，與國立體育大學舞龍隊、馬來西亞耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊雙龍隊攜手演出。

    苗栗市長余文忠表示，（火旁）龍的（火旁）字源自於鞭炮爆炸的聲音，是客家的傳統習俗，龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發。苗栗（火旁）龍是特有客家庄民俗，也是元宵四大節慶活動，公所與玉清宮合作，將申請無形文化資產認證，爭取文化部補助，挹注更多的資源，保存傳承客家文化。

    苗栗 龍系列活動最終曲「化龍返天」，將於十四日於苗栗市五文昌廟舉行。今年也首度在嘉盛社區舉辦「天穿日」活動，活動資訊可上「苗栗（火旁）龍」臉書粉絲專頁查詢。

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