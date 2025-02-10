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    首頁　>　生活

    北海岸賞萬金杜鵑一日遊 買一送一

    2025/02/10 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市萬金杜鵑花展「一起出花」將於二月廿七日起開展至三月卅日，今年以萬里、金山雙展場型式舉辦，並與旅行社合作，推出北海岸賞萬金杜鵑一日遊程，走訪萬里觀光公園、中山溫泉公園、富貴角燈塔、金山老街、芝蘭公園海上觀景平台，平日每人七九八元、假日九九八元，目前兩人參團買一送一，換算平均一人只要三九九元、四九九元。

    農業局長諶錫輝表示，萬里、金山是杜鵑苗主要產區，花展與地方創生結合，萬里展區觀光公園及瑪鋉運動公園位於瑪鋉溪畔，民眾可以在杜鵑廊道漫步，並欣賞杜鵑日式庭園造景；金山展區中山溫泉公園融合美學與藝術，展出十二組杜鵑花藝作品。

    旅行社一日遊的行程將於二月廿七日首發、廿八日也有，起訖地點皆為台北車站，費用包含遊覽車來回車資，午餐需自理；三月份固定每週二、五、六有「小天使」免費協助拍照，即日起開放報名，詳細資訊可至新北市農業局官網查詢。

    諶錫輝說，市府在萬里、金山區道路、瑪鋉溪畔廣植杜鵑花，另與花農、藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品，在地店家加入響應，透過攝影展、小旅行等，吸引觀光人潮。

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