文湖線多次急煞 北捷：號誌傳輸延遲

2025/02/10 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運文湖線八日晚間號誌異常，造成列車行進間多次急煞車，有乘客因此跌倒，異常狀況持續至當日營運結束。台北捷運公司表示，經維修人員連夜檢修，異常原因為「號誌設備網路傳輸延遲」，後續將相關設備關閉重啟後，號誌系統恢復正常運作，詳細異常原因將洽原廠協助釐清。

多名旅客在社群平台描述當晚異常狀況，指列車一路走走停停，往松山機場半路急煞停下，有旅客被急煞嚇到，坐到大直後出站改搭公車。北捷昨表示，八日晚間八時五分，行控中心發現文湖線中山國中站至文德站間號誌異常，立即請維修人員檢修，維持系統全線運轉，並採彈性調度列車班距及停靠時間因應，旅客候車時間因此增加，至當日營運結束。

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捷運公司說，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，並對造成旅客不便表示誠摯歉意。

文湖線為台北捷運第一條路線，一九九六年通車，營運初期系統頻繁當機，曾導致列車半路停擺，乘客必須從高架軌道走回車站，更曾發生一天三度停駛狀況。文湖線屬全自動無人駕駛之膠輪中運量捷運系統。

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