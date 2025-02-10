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    首頁　>　生活

    去年歲收創新高 北市人均負債降至2.6萬

    2025/02/10 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市去年歲收預算，經兩次追加後達二一五二．六五億元，已創新高，但房地產交易熱絡，經濟表現好，預估實際歲收將超過預算達二二三九億元，再創新高，今年市民每人負債可望降至二．六萬元；不過，秘書長李泰興表示，房地產若降溫，稅收成長會趨緩，加上老人年金支出增加、捷運建設六線齊發，需要大筆建設經費，仍需開源節流。

    財政局：社福及捷運建設支出增 仍需開源節流

    蔣萬安上任後，二○二三年恢復六十五歲至九十八歲長者一五○○元重陽敬老禮金，九十九歲以上為一萬元，約五十五萬人受惠，追加預算二．三億元，去年底拍板；今年再把八十五歲至九十八歲長者的禮金從一五○○元提高到三千元，預估近六．三萬人受惠，預算將增加約九二○○萬元，當時被綠白議員齊轟大撒幣。

    此外，捷運環狀線最後一塊拼圖、東環段CFck6標去年十二月廿四日開工動土後，跟南環段、北環段、信義線東延段、萬大線第一及第二期「六線齊發」，捷運進入全面施工期。

    財政局指出，相較前台北市長柯文哲最後一年任期歲入決算一八六八億元、蔣萬安上任第一年增加為二○七五億元，去年受到房產交易熱絡，經濟表現好影響，歲入預估較法定預算再增加，達二二三九億元創新高；未償債務餘額從八九八億元、八二四億元下降到七二九億元，今年市民每人負債可望從去年的三．六萬元降至二．六萬元。

    不過，李泰興表示，歲收增加主要受房地產熱絡影響，地價稅、房屋稅都有增加，但未來可能面臨房地產降溫，稅收成長趨緩的挑戰；加上公務員調薪三％，一年約需廿億元支出，北市人口老化每年約增兩萬人，敬老卡及老人福利等預算支出將持續成長。

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