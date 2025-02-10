北市每年下雨179天 33校苦無室內活動空間

台北市下雨頻繁，學生常因雨暫停戶外活動，有33校沒有室內活動空間，僅能擠在走廊、川堂活動。圖為芳和實中光電風雨球場。（教育局提供）

2025/02/10 05:30

日照不足 削弱廠商投資意願 議員批光電風雨球場效益有限

〔記者蔡思培／台北報導〕開學日將至，台北市下雨頻繁，每年下雨一七九天，學生常因雨暫停戶外活動。目前北市仍有卅三所學校沒有室內活動空間，導致學生雨天僅能擠在走廊、川堂活動，無法正常運動。北市議員批評，教育局推動光電風雨球場計畫，但北市日照不足，發電效益有限，且光電設施可能影響校園景觀，推動成效不佳，教育局不該讓學生運動權益被光電議題綁架。教育局表示，今年會在七所學校推動光電風雨球場或風雨球場。

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據教育局統計，北市二三六所中小學中，有卅三校沒有室內活動空間，佔比約一成四，其中國小一三九校，有廿六校無室內活動空間，國中有五十八校，六校無室內活動空間，高中職與特教學校卅九校，有一校無室內活動空間。

居民指光電設施影響美觀

教育局推動光電風雨球場，由業者出資在校內球場興建光電板，提供學生遮陽避雨的運動空間，廠商也可販賣光電，並將部分收益回饋學校；若學校不希望設置光電板，也可選擇有遮棚但無光電板的風雨球場。以芳和實中為例，在設置光電球場後，學生雨天可在有遮棚的空間活動。

然而北市地狹人稠，學校緊鄰住宅區，光電球場常被周邊居民認為影響美觀，加上北部日照不足，光電發電效益不如南部，削弱廠商投資意願，北市去年僅在四間學校推動。文山區有學校曾試圖推動光電風雨球場計畫，居民卻認為光電設施帶來反光。

北市議員曾獻瑩指出，北市仍有卅三所學校無室內活動空間，也有學校即便有室內活動空間但仍不大，學生雨天只能擠在走廊、川堂活動，甚至看影片，無法正常運動。他認為，教育局應將風雨球場與光電板分開處理，別讓學生運動權益被光電議題綁架。

教局：取得里民共識再推

教育局表示，已編列預算持續推動設置光電風雨球場或風雨球場，去年已在士林高商、懷生國中等四校設置光電風雨球場。今年也編列三千萬元，在內湖高工、興華國小、辛亥國小等七校設置光電風雨球場或風雨球場；但推動也會考慮學校看法，並取得周邊里民共識。

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