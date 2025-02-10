明回溫至24度 本週最溫暖的一天

記者林志怡

2025/02/10 05:30

〔記者林志怡、陸運鋒、許國楨、湯世名／綜合報導〕受寒流影響，全台近期冷成凍蕃薯。中央氣象署指出，今日白天起因寒流減弱，各地氣溫回升，明日白天氣溫可重回廿度或以上，但明晚起因鋒面與南方水氣影響，將再度變天，轉為多雲有雨的天氣，且中南部、台東地區可能有較大雨勢發生。

今晨仍有低溫 明晚再度變天

中央氣象署預報員張竣堯說明，今日清晨台灣仍受到寒流影響，各地普遍有十至十二度低溫，但白天起氣溫逐漸回升，各地可重回廿度左右，明日白天可達到廿二至廿四度，是本週最溫暖的一天，但因為環境轉乾，明日清晨仍會有十餘度的低溫出現，日夜溫差可達十度左右。

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此外，張竣堯表示，今明環境持續偏乾，各地天氣相對穩定，僅基隆北海岸、東半部地區等有較明顯降雨，其他地區都是多雲到晴的好天氣；明晚起因南方水氣及鋒面通過，台灣周邊天氣較不穩定，各地轉為多雲、有雨的天氣，且中南部、台東地區將有較大的雨勢。

張俊堯也提到，週三、週四東北季風增強，全台低溫落在十四至十六度左右，白天約十八至廿度；週五雖氣溫稍有回升，但因台灣周邊水氣偏多，各地仍有降雨機會，週六起才會轉為較穩定的天氣型態，僅北部、東半部有雨，其他地區多雲到晴，週日將再有一波東北季風影響台灣。

受到寒流影響，氣象署昨晨針對全台廿一縣市發布低溫特報，消防署統計，從二月一日起至八日止，非創傷到院前無呼吸心跳（內科OHCA）全台總人數為四百一十五人，其中一日的六十三人為今年新高；台中市消防局表示，八至九日的廿四小時內急病送醫案件有一九一件，其中OHCA共廿二件；彰化縣八日凌晨起四十小時內也有九十人非創傷性送急診，其中四名長輩OHCA。

衛福部國民健康署慢性疾病防治組長吳建遠表示，氣溫驟降與天氣濕冷時，血壓易升高，增加急性心肌梗塞與中風風險，尤其有三高或心血管疾病患者及年長者需特別注意，建議避開清晨與傍晚等溫度最低的時段出入室內外，以避免血管收縮使血壓上升，同時天冷可採多層次穿搭，並做好頭頸部及四肢末梢保暖，記得穿著要兼顧保暖與靈活活動。

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