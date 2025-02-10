嚴抓噪音 全台聲音照相將倍增至600套

為強化噪音管制，環境部規劃四年內將全台的聲音照相設備，從目前的二○○多套倍增至六○○套。圖為固定式聲音照相。（資料照）

2025/02/10 05:30

建置噪音污染地圖 運用數位工具找出噪音熱區 佈建稽查

〔記者陳嘉怡／台北報導〕深夜車輛呼嘯而過的高分貝噪音、白天營建工程嗡嗡作響的低頻噪音，常擾人清夢破壞安寧。據環境部統計，每年十萬件的噪音污染陳情案件中，超過一半是車輛噪音與營建工程噪音。為強化噪音管制，環境部規劃四年內將全台的聲音照相設備，從目前的二○○多套倍增至六○○套，並建置噪音污染地圖揪「吵」。

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根據環境部統計資料，去年截至十一月底，噪音陳情案共十萬八千多件，其中車輛約三萬一千多件、廿九％；營建工程約二萬五千多件、廿四％。以六都來看，去年截至十一月，約有七萬七千多件噪音陳情案件，其中台北一萬八千多件、新北一萬七千多件、台中近一萬六千件、高雄八千六百多件、桃園近五千件、台南四千六百多件。

環境部長彭啓明表示，已經向行政院提交「智慧宜適家園管理計畫」，針對車輛噪音問題，預計四年內將全台的聲音照相設備，從目前的二○○多套，提升到至少六○○套。同步規劃建置全台噪音污染地圖，運用數位工具找出陳情熱區，再將聲音照相設備擺放在最需要的地方，精準佈建進行稽查。

營建工地 獎勵採低噪音工法、隔音牆減噪

另外，許多營建工地施工發出的低頻噪音魔音穿腦，未來也會與各單位研議透過獎勵方式，引導營造商用低噪音工法、利用隔音牆減噪。針對室內裝潢施工，也會與內政部研議制定削減鄰近噪音規範，及提出建材隔音管理的技術規範。

彭啓明表示，此計畫總經費約四億多元，經費來源除環境部空污基金外，還包括行政院的科技計畫、公共建設預算，及多個部會的預算。由於聲音照相設備是由中央補助給地方，財劃法修法後，增加中央統籌分配的不確定性，可能讓計畫推動大受影響。

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