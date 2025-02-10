《高雄》「吉伊卡哇」游高雄港 逾20萬人陪伴

超人氣「吉伊卡哇」昨漫「游」高雄港灣、並探班小八貓、兔兔，吸引逾廿萬民眾到場陪伴。（高市府提供）

2025/02/10 05:30

探班高流高低塔前的「小八貓」、16號碼頭的「兔兔」

〔記者王榮祥／高雄報導〕吉伊卡哇昨漫「游」高雄港灣、並探班小八貓、兔兔，吸引逾廿萬人現場陪伴。高市觀光局統計三位小可愛駐點高雄兩週以來，累計超過四百五十萬人次到訪。

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「冬日遊樂園」二週吸引逾450萬人次

「二○二五Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」第二週活動邁入高峰，除了在十八號碼頭發放「吉伊卡哇」小提燈引爆排隊人潮，昨更安排吉伊卡哇一日限定漫游高雄港灣，吸引大批民眾圍觀。

游港行程由雄棧二號領航，吉伊卡哇與尾隨的文化遊艇、嘉信遊艇自珊瑚礁群游出，陸續行經高雄流行音樂中心高低塔、十六號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（七號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後再回到珊瑚礁群。

除慰勞吉伊卡哇辛勞，也順道探班高低塔前的小八貓、及駐點十六號碼頭的兔兔，看看兩位好友有沒有認真「上班」。

吉伊卡哇漫遊期間，沿岸滿滿人潮舉起手機或相機捕捉可愛畫面；高雄市長陳其邁更特別遞上民眾的祈福卡及平安御守，祝福航行順利、旅途愉快。

觀光局長高閔琳指出，今年特別規劃「吉伊卡哇」 游港，號召民眾與最愛的家人、伴侶、或三五好友一同祈求好運討吉利，並記錄難忘的一刻。

吉伊卡哇鬧元宵、兒童寫生接力登場

觀光局統計，昨天約有廿萬人陪伴吉伊卡哇出游，「冬日遊樂園」兩週來累計吸引超過四百五十萬人潮；接續將邀請民眾與「吉伊卡哇」鬧元宵，二月十二日至十五日，青年局將在大港橋辦理「吉刻就圓」活動，兒童寫生暨著色畫比賽將於活動最後兩天在旅運中心一樓Ｂ區展出。

重頭戲二月十六日閉幕，將邀高雄管樂團以卡通動漫組曲演奏歡送「吉伊卡哇」三隻小可愛，更多資訊可上高雄旅遊網官網或活動官網查詢。

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