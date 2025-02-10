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    《屏東》屏市第3納骨塔破土 明年9月完工

    屏東市第三納骨塔舉行破土典禮，市長周佳琪（右二）、市代會主席林淑香（左二）等人出席，最快明年九月完工。（記者葉永騫攝）

    屏東市第三納骨塔舉行破土典禮，市長周佳琪（右二）、市代會主席林淑香（左二）等人出席，最快明年九月完工。（記者葉永騫攝）

    2025/02/10 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市歸園納骨塔位剩下不到二千個，只能再使用一年餘，屏東市公所昨舉行第三納骨塔興建破土典禮，規劃二萬二千餘個櫃位、五千多個神主牌位。屏東市長周佳琪表示，第三納骨塔設立後，將提供更完善設備讓民眾緬懷先人，並可利用線上追思、祭拜系統表達心意。

    屏東市公所昨天在歸園舉行第三納骨塔破土典禮，市長周佳琪、屏東市民代表會主席林淑香等人祭拜後動土，第三納骨塔為三樓綠建築，場域明亮、通風，基地面積二萬七千五百平方公尺，耗資一億二千六百七十萬元，工期五百五十日曆天，預計最快明年九月完工。

    新建的第三納骨塔一樓規劃納骨櫃四六六四個、二樓七六三四個櫃位、三樓九九三○個櫃位，總計二萬二二二八個櫃位，神主牌位有五二三八座，歸園殯葬園區未來將以第三納骨堂為運籌核心，東側有三合院落場域，西側有生態環保公園場域，在舉辦祭祀典禮或管理維護上將更為便利。

    周佳琪市長表示，屏東市歸園殯葬園區剩下不足二千個櫃位數，屏東市每年約需一千七百個櫃位，斥資興建第三納骨塔工程，殯葬業務也納入資訊管理系統，方便民眾資訊查詢，並可利用線上追思、祭拜系統，表達對先人的追思和敬意。

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