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    《屏東》東港朝隆路闢「停車彎」 改善東琉碼頭亂象

    屏東縣政府以「停車彎」、「停車帶」模式，讓車輛停在人行道外側，改善東港觀光門面東琉碼頭交通亂象。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府以「停車彎」、「停車帶」模式，讓車輛停在人行道外側，改善東港觀光門面東琉碼頭交通亂象。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/10 05:30

    〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府接手觀光人潮熱點墾丁大街管理，正劃設人行道中，另一處熱點東港東琉碼頭，東港鎮公所提案經交通部核定後，將在淡季加快速率，首階段本月底拆除佔用區域，預計清明假期前以更友善行人的新貌面世。

    推人本環境 公所設人行庇護島

    東港朝隆路因東琉碼頭成為人車熱點，違停、人車爭道亂象屢見不鮮，加上停車空間不足，長期為地方交通熱點。東港鎮公所盼從人本環境著手，進而解決亂象，並設置屏東市以外的人行庇護島，讓人潮更安全的通過大型路口。

    東港鎮去年有多處路口被劃入交通部「危險路口」，屏東縣政府進行規劃改善，包括朝隆路、中山路及中正路口及中山路及光復路等標線改善；東港鎮公所指出，目前正進行標線劃設中，最重要的就是標線式人行道，並以「停車彎」、「停車帶」模式，讓車輛停在人行道外側，除了停車外，還有多一層保護行人的效果。預計本週大部分綠底人行道就會劃設完成。

    東港鎮公所強調，透過人行道及停車帶，讓東港觀光門面東琉碼頭的市容更整齊，提昇整體觀光形象，第一階段拆除佔用區域，受影響的店家都相當配合，未來第二階段增加機車停放空間及大車迴轉問題，優質人行環境可望帶入好的消費環境，也提醒用路人應注意當地的標線改變。

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