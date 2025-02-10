湖口行春食福宴 萬人到場「給神明請」

百米金龍領路踩街，讓湖口老街沿線業者、在場民眾統統都有好運道。 （記者黃美珠攝）

2025/02/10 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕二○二五湖口鄉「行春宴」食福遶庄文化祭昨天在縣定古蹟湖口三元宮的祭祀圈登場，信眾清晨冒著低溫出動車隊，護駕客家信仰的三官大帝遶境賜福給四方，中午則折返三元宮「給神明請」吃萬人食福宴，替全湖口鄉新春開了個熱鬧、活力滿滿的年。

百米金龍踩街添好運

新竹縣議員、三元宮主委何建樺說，行春食福宴前的挑擔創意踩街秀，有全鄉廿個村、廿個社區共襄盛舉，千人從湖口老街南端的湖口天主堂，一路跟隨著壯觀的百米金龍緩步踩街走到三元宮廟前廣場，替沿線店家帶來新年好運道。

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湖口鄉長吳淑君說，行春宴已傳承百年，每年這天三元宮祭祀圈內的五村六庄車隊載神明遶庄賜福各界，中午回三元宮食福後再繼續遶庄，祈求國泰民安。

公所今年不僅邀請全國最長的百米金龍在踩街秀上打頭陣，後面則有客家方口獅隊、老揹少、客家花鼓隊及各社區接力齊步走，至少有一萬人到場，並邀請田屋北管等六大客家八音團隊在三元宮前拚場；萬人食福宴席間，還準備了六項經典客家美食炒米粉和粄條、滷肉飯、白菜滷、焢肉、牛汶水、福菜湯，且全部當場現做、現炒，滿足也暖熱了所有食客的五臟廟。

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