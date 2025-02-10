台鐵推內灣支線套裝週遊券 賞櫻吃美食

台鐵內灣支線橫山至合興站沿線種有櫻花，花季期間列車經過別有風味。（資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵新竹內灣支線近年轉型為鐵路觀光支線，台鐵公司與地方團體合作，透過地方創生推出套票遊程，帶旅客搭列車賞櫻、聽音樂、吃客家美食。台鐵公司董事長杜微表示，未來預計透過套裝一日週遊券、加開特色列車及投入新式支線觀光列車，帶動當地觀光，形塑共榮環境，創造多贏。

與地方團體合作創生共榮

台鐵推動鐵道觀光，除了打造觀光列車車隊，也與地方團體合作，透過異業合作與創新思維，結合地方特色及地方創生，豐富觀光行程，盼吸引人流、帶動商機。其中，台鐵看好內灣支線觀光能量，是今年推動地方創生重點之一。

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早年為開發水泥、農林產及煤礦興建內灣支線，近年朝觀光轉型，其中竹中至內灣站保持非電氣化的傳統營運形態，是國內少數無電車線鐵路，櫻花盛開期間，旅客可在列車上欣賞沿途櫻花美景。也因未完全電氣化，內灣支線有不少柴油客車。終點內灣站腹地不大，為方便列車調頭，架設兼具調度及觀光功能的轉車盤，是當地打卡亮點。

台鐵看好支線周邊景點，內灣老街有客家特色美食，如客家菜包、擂茶、黑糖糕、野薑花粽等，新竹站古蹟站房、竹東音樂巷、幾散竹東園區、竹東市場也值得一訪。

台鐵還與地方團體合作，例如扶植偏鄉學童學業與音樂教育的「親愛愛樂」樂團，去年起進駐竹東舊宿舍區，旅客可沉浸悠揚樂聲。

22日首發郵輪式列車

台鐵表示，套裝一日週遊券廿二日將有一班郵輪式列車首發團，內含車票、商家抵用券、專人導覽、音樂欣賞及轉盤秀等，八日已開賣；未來發車訊息可關注官網。

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