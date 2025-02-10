農業部生多所研究／地景異質度越高 鳥類種類越多

麻雀近年族群數量大幅減少。（生多所提供）

2025/02/10 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕地景和生態息息相關，確保經濟發展與生態平衡，是我國努力目標，農業部生物多樣性研究所副研究員林大利運用台灣繁殖鳥類大調查資料，發現一定範圍內農地、森林、溪流、草地、水池等地景異質度越高，鳥類種類就越多，範圍以一公里為原則有最好效益，研究登上國際期刊《Landscape Ecology》。

半徑一公里範圍效益最好

擬定保育策略須以科學為依據，台灣原生種繁殖鳥類居住偏好以森林為主，如台灣藍鵲、五色鳥、畫眉等，也有以農地為居住偏好，如麻雀、棕背伯勞、大卷尾等，為確定台灣繁殖鳥種豐度如何受地景特性和空間尺度影響，林大利以台灣繁殖鳥類大調查資料，分別檢視半徑一百公尺、五百公尺、一公里、二公里範圍地景對鳥類種類數量的影響。

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外來鳥種偏好進駐人類聚落

研究指出，森林總面積越大，就有越多種偏好森林鳥類進駐，農地總面積越大，就有越多種偏好農地（含慣行農法）鳥類進駐，若以一公里為範圍，該範圍內地景組成異質度越高，會同時吸引偏好農地與森林鳥類，會讓鳥種較多；該研究也指出，越多建築或人類聚落，越吸引外來鳥種進駐，亦即外來鳥種數量也和人類生活息息相關。

林大利說明，這些森林或農地等無需大面積才能讓鳥類棲息，小面積的幾棵樹或零星農地、草地也有效果，這解釋部分公園或栽種林木較多的校園也可營造鳥類良好棲地的原因。

該研究調查地點遍布台灣北、中、南、東逾二百點，也含括各海拔尺度範圍，是我國首份在全國範圍跨不同尺度執行的地景景觀如何影響台灣鳥類物種豐富度研究，並建立方法學。

林大利表示，不僅鳥類，只要有足夠野生動物資料，都可以該方法學分析找出最適地景規劃策略，盼政府或企業規劃土地利用時，可用該方法學兼顧經濟發展與生態。目前團隊將針對族群明顯下降、也有保育急迫需求的鳥種如麻雀，以該方法學找出最適規劃的土地範圍。

台灣藍鵲。（生多所提供）

台大校園不難發現五色鳥蹤跡。（生多所提供）

棕背伯勞。（生多所提供）

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