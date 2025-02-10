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    人口紅利不再 專家倡3方向擴充財源

    專家指出，若民眾期待健保保障癌症等重症醫療、加快新藥新科技納入速度，就須認知應繳交更多保費。（記者林惠琴攝）

    專家指出，若民眾期待健保保障癌症等重症醫療、加快新藥新科技納入速度，就須認知應繳交更多保費。（記者林惠琴攝）

    2025/02/10 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕健保收支連續三年結餘，但被保險對象由二○一九年底二四○二萬人降至去年十一月底二三八四萬人，人口紅利不再，未來仍可能面對赤字，專家建議從補充保費制度調整、政府公務預算加大挹注著手，最後再調漲一般保費，也盼民眾要有共識，想要獲得重症醫療保障，就要相對提高付出。

    調整補充保費課徵制度

    台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，今年健保署雖啟動醫院小總額制，但為避免出現人球，急重難罕症等不列入計算可獲保障，卻又怕此類項目過多使經費過度膨脹，陷入兩難。高齡化醫療需求成長，健保支出總額須合理成長，也必然須擴大收入支應。

    洪子仁指出，目前健保收支結餘，但長遠若收入無法調整，仍會入不敷出。健保收入以一般保費占七成為大宗，其次是補充保費、公務預算挹注，都有調整空間。

    政府公務預算加大挹注

    洪子仁表示，站在民眾角度，一般保費調漲幅度要低、速度要慢，若想達到這樣的目的，健保收入須「多元微增」，包含調整補充保費課徵制度，將資本利得費率往上調、門檻拿掉，勞力所得兼差則是調降費率；同時增加公衛預算，將原由健保支應項目加速移出健保。

    一般保費仍須調漲

    洪子仁指出，過去費率長期未調整是因人口增加，保費收入成長，但如今人口紅利不再，當補充保費制度調整、公務預算加大投入後，仍須面對一般保費調漲，民眾要認知台灣醫療可近性高，健康指標卻落後日韓，若期待健保保障癌症等重症醫療、加快新藥新科技納保速度，避免台大醫院院長吳明賢口中重症人才流失惡化，相對應繳更多費用。

    台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟監事錢建文也表示，總額不足，怎麼做都不對。大總額制沒有抑制支出效果，因大家會衝量占大餅，爽了病患，死了醫療界；現在開始實施醫院小總額制，醫院會認真節制支出，嚴格管制高支出、低獲利的科別與病患，救了醫療界，卻害死了會賠錢的弱勢科別與病患。他認為，健保費上漲才是正解，有能力者多付出，也呼籲各政黨不要把人民健康變成政治鬥爭籌碼。

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