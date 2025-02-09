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    大S將樹葬 北市鼓勵多元環保葬

    台北市富德公墓詠愛園樹葬區。（殯葬處提供）

    台北市富德公墓詠愛園樹葬區。（殯葬處提供）

    2025/02/09 05:30

    富德公墓闢樹葬區 陽明山臻善園設花葬區 也可申請海葬

    〔記者甘孟霖／台北報導〕藝人「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本病逝，六日晚間其胞妹「小S」徐熙娣透過經紀人表示，遵從遺願將大S樹葬，已向台北市政府申請。而台北市環保葬除了樹葬外，陽明山公墓也有「花葬區」，也可向殯葬管理處申請聯合海葬，均不用收取額外費用；此外，由於目前公立納骨塔靈位漸滿，殯葬管理處也鼓勵民眾富德靈骨塔、陽明山靈骨塔、陽明山臻愛樓遷出骨灰、骨骸，並採取環保葬，可申請多元環保葬鼓勵金一至二萬元。

    遷出骨灰、骨骸環保葬 有鼓勵金

    小S透過經紀人表示，家人以往就有聊過對生死看法，大S曾表示，如果有一天走了想要採環保樹葬，目前正申請中，大S的骨灰則暫時放置於家中，等申請到了就會把大S的骨灰回歸自然。

    富德公墓新樹葬園 落羽松環繞

    北市殯葬處表示，樹葬是指將骨灰再研磨妥善處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，埋葬在樹木的根部。台北市二○○七年於富德公墓闢建「詠愛園」樹葬區、二○一五、二○一七年再增闢穴位，二○二一年又啟用落羽松環繞的「落羽之丘」新樹葬園區。目前樹葬區面積計約一萬九四○○平方公尺，一五九○○個樹葬穴位。

    陽明山花葬區 種植吉野櫻等花卉

    花葬與樹葬相同，將骨灰處理後裝入紙袋，再均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名。台北市花葬區位於陽明山臻善園，於二○一三年啟用，二○二一年啟用「新設花葬區」，總面積共約一．六萬平方公尺，一萬二三六○個花葬穴位，花葬區內種植吉野櫻、八重櫻、流蘇、金毛杜鵑等各種喬灌木及草花。

    此外，台北市二○○三年起也首辦海葬，將亡者火化骨灰再研磨後用「環保棉紙袋」盛裝，置放於「安息盒」中，當船行駛至海域，由家屬進行告別祈福，再將「安息盒」伴隨鮮花及花瓣拋灑入海。

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