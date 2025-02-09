賞櫻了 陽明山、自來水園區粉紅迎賓

公館「臺北自來水園區」的櫻花已經滿開。（記者何玉華攝）

2025/02/09 05:30

寒流來不想上山 內湖樂活公園看夜櫻 市府大樓北、東側花開正美

〔記者何玉華／台北報導〕賞櫻不用到日本！陽明山櫻花正盛開，遇上今年最強寒流，雖有賞花追雪民眾上山，但明顯可見遊客銳減，僅剩一成不到；台北市公園路燈工程管理處指出，遇冷空氣後回暖，櫻花通常就會大爆發，預估二月底是公園內昭和櫻與吉野櫻最佳賞花期；不上陽明山，內湖樂活公園的夜櫻季，也已沿著內溝溪河岸步道盛開，還有公館自來水園區、台北市政府周邊，都可欣賞到櫻花隨風搖曳。

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陽明山接近零度 山櫻花、八重櫻盛開

陽明山花季自一月廿四日開幕以來，吸引許多賞花民眾，昨天寒流來襲，不少民眾興致盎然想追雪，山上氣溫接近攝氏零度，花卉試驗中心員工巡視發現，花況良好，但因氣溫低，遊客銳減，僅剩一成不到，還有部分熱情想追雪的遊客。

花季專屬遊程 跟著導覽探索美景

公園處指出，公園內櫻花分山櫻花、八重櫻、昭和櫻及吉野櫻四大類，山櫻花、八重櫻都已盛開，預估二月底是昭和櫻與吉野櫻的最佳賞花期。尤其櫻花在極冷後遇暖天就會大爆發，這一波冷空氣過後，有機會迎來櫻花盛開。

為了讓民眾免去交通與行程安排的煩惱，公園處今年與旅遊平台合作策劃「花季專屬遊程」，民眾可以輕鬆跟著專業導覽探索陽明山花季美景及在地文化與特色景點，還有旅行社的多元賞花選擇。

自來水園區、市府周邊 櫻花滿開

市區中，公館自來水園區、信義區市政府周邊的櫻花也已盛開；自來水園區的櫻花日前已經滿開，吸引不少遊客，不過，這波冷空氣恐造成花況受損。市政府北側的櫻花，常出現在副市長李四川的臉書分享。

李四川於二○二三年要求公園處在市府大樓北側種櫻花，希望在花開時，讓洽公的市民對這個城市有美好的感受。去年二月下旬，他分享櫻花盛開時的花團錦簇，讓人驚豔，近期櫻花已陸續開花，還有市府東側的松智廣場上，常吸引民眾駐足拍照，讓人期待過段時間艷陽下的張揚盛開。

另外，內湖樂活夜櫻季的櫻花也已滿開，雖冷空氣會讓花有一些損傷，民眾還是可以沿著內溝溪河岸步道，感受夜晚搭配柔和的投射燈光，漫步在櫻花步道的夜櫻景致。

內湖樂活夜櫻季，晚上賞花別有一番情趣。 （北市公園處提供）

陽明公園櫻花溪流區櫻花盛開。（北市公園處提供）

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