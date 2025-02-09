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    首頁　>　生活

    新北11日就博會 提供逾2500職缺

    2025/02/09 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節後是求職、轉職的旺季，新北市府勞工局長陳瑞嘉表示，將於十一日上午十點至下午三點在市府六樓大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，邀請鼎泰豐、長庚國際能源、可樂旅遊、IKEA等五十三家廠商參與，提供二千五百多個工作機會，現場也有履歷健診等求職諮詢服務。

    陳瑞嘉說，許多民眾想在新的一年爭取更優渥的薪資，不少企業也在春節後擴大徵才，其中以旅宿餐飲業最積極，旅宿餐飲業提供的職缺在就博會占四成八，其次是科技製造業，職缺約占二成。

    在薪資待遇上，勞工局表示，「大樹醫藥」徵求門市藥師，月薪七萬五千元；「南京資訊」提供月薪七萬，招募硬體研發工程師；「厚誼工程」開出月薪六萬延攬工程主管；鼎泰豐、金田興業、金色三麥也提供主廚、料理長、儲備幹部等職缺，月薪五萬元起。

    勞工局表示，活動現場有「婦女及壯世代專區」及「青年專區」提供諮詢，另提供「擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）科技求職」、「履歷健診」及「手語翻譯」等服務，還有銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等攤位，詳情到「新北市人力網」查詢，或電洽○八○○○九一五八○。

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