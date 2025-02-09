遭疑中資贊助餐會 大陳同鄉總會否認

2025/02/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕「中華大陳同鄉總會」今（九）日在新北市板橋果菜市場舉辦「大陳鄉親來台七十週年—渡台神尊祈福聯誼暨平安餐會」，邀請散居全台各地的大陳義胞鄉親共襄盛舉，席開三百餘桌，由於總會長胡志偉是統一促進黨成員，外界擔心疑有中國資金介入；對此，副總會長陳友達澄清說，活動經費均由大陳鄉親自行募款，不會涉及統戰等政治議題，純粹是大陳鄉親的新春聯誼。

板橋果菜市場 今席開300餘桌

北部地區的大陳義胞及眷屬，人數最多位於永和區大陳新村，有民眾反映，主辦方「中華大陳同鄉總會」總會長胡志偉與統促黨的關係密切，擔心有中國資金介入，讓活動變調；據了解，二○一九年香港藝人何韻詩來台參與台港大遊行時，何在受訪時就遭到胡志偉潑紅漆，檢方依強制、公然侮辱、毀損等罪將他起訴，法院依毀損罪判刑三月。

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陳友達表示，胡志偉個人政治傾向，與大陳同鄉總會舉辦活動無關，這次活動經費均來自鄉親自發性募集，絕無中資介入，行政院大陸委員會副主委梁文傑也是大陳的子弟，總會也與他聯繫，活動沒有政治色彩，單純是全台各地大陳鄉親的聯誼。

主辦單位指出，當年大陳島的一萬多位居民，跟著國民政府來台，轉眼已七十多年，聯誼活動是凝聚大陳人並發揚傳承永續精神，也恭迎全台各地大陳宮廟及友廟的神尊，還有舞獅、藝陣匯演，透過宗教交流展示大陳的特色信仰，並走訪大陳耆老、蒐集全台大陳的人事物，當天的文獻展示區呈現珍貴歷史影像紀錄。

出借場地的新北市果菜市場總經理江惠貞表示，果菜市場是市府的公有場地，已提醒借用的主辦單位，活動中不適合有敏感人物或政治性言論出現。

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