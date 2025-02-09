新北追櫻趣 三芝推免費專車

淡水區天元宮的三色櫻已全盛開接近尾聲，不少民眾到場拍照打卡。（記者羅國嘉攝）

2025/02/09 05:30

汐止康誥坑溪、鶯歌永吉公園、新店屈尺公園 都能賞櫻

〔記者羅國嘉、黃子暘、何玉華／綜合報導〕新北市有多處櫻花盛開，正是賞櫻好時節！位於三芝區的巴拉卡公路，沿途的櫻花已開花約六成，三芝區公所推出免費的「二子坪賞櫻專車」，採預約制。另外，汐止區康誥坑溪的櫻花步道已開花八至九成；鶯歌區永吉公園約有二百株櫻花，部分已綻放；新店區屈尺公園別稱「櫻花公園」，富士櫻接近滿開。

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二子坪每週末發車 須預約

三芝區長賴小萍表示，「二子坪賞櫻專車」即日起至三月底免費服務，每週六、日的上午九點、下午二點各有一班車，在三芝公車站（二號倉庫前）發車，專車採預約制，加入「三芝櫻花季LINE官方帳號」，在每週四之前完成預約，每班次限十五人，額滿為止。

青山路、大湖路等 山櫻盛開

賴小萍說，三芝除二子坪沿線有櫻花美景，在青山路、大湖路、北十五線及一○一線福德段的山櫻花也進入盛開期，「三芝櫻花季」將於三月八日、九日在三生步道舉辦賞櫻系列活動。

天元宮三色櫻近尾聲 快把握

新北市府綠美化環境景觀處指出，淡水區天元宮是北台灣知名的賞櫻景點，三色櫻的花況已接近尾聲，在天元宮天壇一帶的吉野櫻預計三月中下旬到清明節開花，民眾可搭捷運到淡水站，再轉乘淡水客運前往北新莊的班車，在天元宮站下車。

石碇二格步道櫻花 開近5成

汐止區康誥坑溪的櫻花步道已開花八至九成，民眾可搭台鐵到汐科站北站下車，步行約五百公尺，或搭乘五八九、六七五、六七八、八二三、九○七、九五一、一○三一、Ｆ九○一、Ｆ九一五、藍十五線公車；石碇區二格步道櫻花目前開花近五成，民眾可於捷運新店站搭乘綠十二線公車。

鶯歌永吉公園 200株品種多元

鶯歌區永吉公園的櫻花種類多元，有垂櫻、山櫻花、吉野櫻、富士櫻等共約二百株，部分已經綻放，可從鶯歌火車站搭乘公車九八一、二六五、Ｆ六五六線至「永吉公園站」；新店區屈尺公園的富士櫻已接近滿開，搭乘公車八四九線到「招呼站」；此外，二叭子公園內管理中心涼亭旁山櫻花也已滿開。

貓空魯冰花 士林官邸展鬱金香

台北市陽明山、內湖樂活公園、公館自來水園區及台北市政府周邊，都可欣賞到櫻花隨風搖曳，而貓空樟樹步道的魯冰花也進入盛開期，士林官邸繽紛色彩的鬱金香展，也將在十三日登場。

新店屈尺公園別稱「櫻花公園」，現已近滿開。（新北市景觀處提供）

新北市汐止區康誥坑溪的櫻花步道目前已開8至9成。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區的青山路、大湖路及北15線的山櫻花已進入盛開期。（記者羅國嘉攝）

鶯歌區永吉公園櫻花種類多元，共約二百株，少部分櫻花現已綻放。（新北市景觀處提供）

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