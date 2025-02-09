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    首頁　>　生活

    玉里舊龍虎營區 鎮長爭取蓋社宅

    2025/02/09 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於花東縱谷中段的玉里鎮，距離花蓮、台東市區都有一百公里，但當地房價並不便宜，新的透天厝一坪售價近二十萬元，總價超過千萬；玉里鎮長龔文俊說，已向國有財產署北區分署花蓮辦事處爭取，將軍事營區變更為住宅區，希望有機會興建社會住宅，促進年輕人口移入。

    花蓮縣玉里鎮永昌里位於中華路西側的舊龍虎營區，軍方撤出後荒廢，面積逾一萬兩千坪，鎮公所在二○一七年申請變更土地為住宅區獲准，國防部軍備局也已將土地移交國產署管理。

    玉里鎮公所規劃在營區內開闢道路，將自強路往南延伸穿過營區中心銜接新興街，預計今年新闢道路將開放通行，龔文俊昨會同國防部軍備局代表、公所建設課等拜會國產署北區分署花蓮辦事處，希望公有土地能活化，促進市區發展。

    龔文俊表示，玉里是縱谷第一大鎮，約有二萬多人口，受少子化影響出生率也下降，因此希望在公有土地興建社會住宅，讓年輕人能有安居的房屋，若能爭取到內政部國土署在玉里鎮蓋社宅，將增進各類人才留駐玉里的誘因。

    國產署花蓮辦事處主任汪禮富表示樂觀其成，該筆土地超過五百坪且土地方正，面積夠大，如地方有需求可協助爭取興建社會住宅。

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