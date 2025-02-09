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    首頁　>　生活

    雲西線上路 4條台灣好行暢遊雲林

    台灣好行二月起新增雲西線，從高鐵嘉義站出發，經北港武德宮、口湖遊客中心、成龍濕地等景點。（記者黃淑莉攝）

    台灣好行二月起新增雲西線，從高鐵嘉義站出發，經北港武德宮、口湖遊客中心、成龍濕地等景點。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/09 05:30

    高鐵嘉義站發車 行經北港、水林及口湖等景點

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕遊雲林更輕鬆，觀光署「台灣好行」新增雲西線二月上路，從高鐵嘉義站發車，行經北港、水林及口湖等多處景點，縣府表示，累計雲林共有四條台灣好行路線，遊客可搭乘火車、高鐵或客運到斗六車站、高鐵雲林站及嘉義站到雲林境內各宮廟、景點，有助帶動地方觀光及產業發展。

    除草嶺線 其他3路線都是天天行駛

    雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，台灣好行是觀光署為提供國內外自由行遊客友善、直達景點的旅遊接駁服務，雲林縣府這幾年推動香客轉遊客、遊客變常客的觀光策略，困境之一即大眾運輸系統路線、班次都不足，縣府積極爭取台灣好行，串接火車、高鐵及客運站場到觀光景點最後一哩路，去年觀光人次突破二千萬人。

    陳璧君表示，台灣好行原本有北港虎尾線、斗六古坑線、雲林草嶺線等三條路線，今年二月新增雲西線，四條路線除草嶺線週三至週日行駛，其他三路線都是週一至週日行駛，讓民眾可以輕鬆深度遊雲林。

    免費北港環鎮接駁車 週休及連假服務

    文觀處指出，北港虎尾線起迄站都在斗六車站，行經高鐵雲林站、虎尾布袋戲館、北港朝天宮、口湖遊客中心、四湖三條崙海清宮、麥寮拱範宮及崙背千巧谷樂園牧場；斗六古坑線起站在斗六火車站，行駛到古坑綠色隧道、劍湖山世界及華山咖啡大街等景點；草嶺線起站在斗六火車站，行駛斗六、古坑荷苞山桐花公園、草嶺及石壁等景點，各路線停靠點、購票地點及票價可上台灣好行官網查詢。

    此外，縣府也在北港開辧免費「北港環鎮接駁車」，每週六、日及連續假日提供服務，停靠接駁有北港一九一一好庫文化園區、第一停車場、水道頭文化園區、北港登記所、北港公所、文化中心及武德宮。

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