台南迎春禮祭天煙火秀 70萬人朝聖

台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀昨晚璀璨登場。（記者王姝琇攝）

2025/02/09 05:30

500台無人機展演、360度環景燈光秀及12座蜂炮城 鹿耳門聖母廟周邊塞爆

〔記者王姝琇／台南報導〕乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華昨天登場，副市長趙卿惠擊鼓開春，現場發送香火袋鑰匙圈與聖母廟御守；鹿耳門聖母廟高空煙火秀也在晚間盛大登場，聖母廟廣場周邊估計吸引逾七十萬人朝聖，人潮塞爆。

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芒神雙足穿鞋 代表今年雨水少

市長黃偉哲偕各局處首長、正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池等人，昨天在東門城舉行祭天儀典，為迎春禮揭開序幕。藝姿舞集帶來舞蹈演出，寓意春降、農耕、豐年；此外，仁德文賢國中舞龍隊、六甲國中武術隊、新市國中創鼓隊輪番表演，展現新世代傳承傳統藝陣的活力。

迎春禮遵循古禮祭典，依照《春牛經》形制打造芒神和春牛，芒神身高三尺六寸五分，今年為老年像，白衣繫紅腰帶，行纏鞋褲俱全，芒神雙足穿鞋，代表雨水少，民眾需節約用水。

「鞭春牛」 象徵驅邪祈福迎新年

祭天後，迎春禮踩街遊行登場，由東門城出發，行經台灣府城隍廟，前往延平郡王祠舉行開春儀式，由趙卿惠、鄭深池擊鼓傳達萬物復甦、春意盎然的信息，祈求五穀豐收、風調雨順。現場並發送媽祖加持過的限量香火袋鑰匙圈與聖母廟御守。

黃偉哲說，迎春禮展現台南作為歷史文化之都的深厚底蘊，晚間在鹿耳門聖母廟更有盛大的「鞭春牛」儀式，象徵驅邪祈福，迎接新年；還有元宵節、鹽水蜂炮，歡迎國人來台南體驗傳統民俗的魅力。

露營車4天前卡位 人潮深夜散去

重頭戲鹿耳門聖母廟高空煙火秀，今年以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，加入五百台無人機，設計出迎春牛、彩色花火、龍首、媽祖、千里眼與順風耳、聖母廟等圖像，還有三六○度LED環景燈光秀，六十七分鐘高空煙火秀及十二座蜂炮城，分五階段、近兩小時表演。

爆滿人潮從聖母廟廣場延伸到周遭道路，擠滿觀看煙火的群眾，甚至有露營車提早四天卡位，人潮直到深夜才逐漸散去。

民眾蜂擁搶春牛。（記者王姝琇攝）

台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀，廟方初估逾70萬人朝聖。（記者王姝琇攝）

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