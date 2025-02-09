外傷重症急救 VR助醫韌性訓練

衛生福利部、台灣外科醫學會等相關單位作舉行「外科醫師醫療韌性訓練計畫」發布會。左起為邱冠明、劉越萍、蔡建松。（記者黃子暘攝）

2025/02/09 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕衛福部推動「韌性國家醫療整備計畫」，委由台灣外科醫學會、台北醫學大學韌性計畫管理中心與台灣外傷醫學會等單位，執行「外科醫師醫療韌性訓練計畫」，預計培訓一萬多名醫事人員，強化大量傷患的緊急救援能力，昨天在新北市亞東醫院展示成果，包含實體課程、教學影片、虛擬實境（VR）訓練等，也輔導各醫院成立備援手術室團隊。

衛福部醫事司長劉越萍表示，現今的外科手術追求極致、精準，重大災難造成的傷口往往比較大，為了精進外科醫師緊急外傷等應變處理能力，衛福部邀請相關單位協助外科醫師辦理訓練計劃，韌性國家醫療整備計畫也有針對內科、設備部分的精進。

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外科醫學會理事長蔡建松指出，學會負責「精進外科醫師賦能計畫」，加強外科醫師面對重大災難的大量傷患緊急救援能力，提升患者的後續存活率；從去年八月中旬執行至今，結合相關領域的專業醫護開發全新教育訓練內容、教材，已有豐碩成果。

亞東醫院院長邱冠明說，在重大災害發生時，醫療體系面臨的挑戰包括嚴重死傷及患者後續健康影響等，從初期的緊急救援到後續醫療照護，都攸關患者存活率與康復機會，精進外科醫師的緊急外傷處置能力，可加強台灣在災難救治的醫療韌性。

外科醫學會外傷委員會主任委員、亞東外科部創傷科主任林恆甫指出，訓練計畫包含課程、教學影片與VR訓練三個面向，為醫師建構緊急外傷與災害傷亡處理觀念、提升緊急外傷處置技術，將持續培育種子教師、輔導各大醫院成立備援手術室團隊，推動進階訓練，盼為國民提供更穩定、強大的醫療支持環境。

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