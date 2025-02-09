銀髮頭家擺攤 翻轉對老的想像

與插畫家weiweiboy一起完成作品的北投日照長輩，在創作中展現創意。（伊甸基金會提供）

2025/02/09 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕新潮市集非年輕人專利，今年伊甸基金會邀請五個日照及據點的長輩踏出家門，變身市集「銀髮頭家」，與插畫家、韓系花店、精緻甜點業者合作分享文創商品、甜筒花、烘焙點心。此外，長輩們更準備坪林、屏東等特色產品，翻轉民眾對老的想像。

伊甸今年舉辦「敲敲市集Knock！Knock！」，現場有十五位平均年齡八十五歲的長輩，分別來自台北、基隆、新北、屏東等地，從材料預備、製作，到現場推銷、互動，全都一把罩。

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來自基隆信義失智據點的錢伯伯今年八十六歲，年輕時當船員，退休後和妻子同住在基隆。妻子去世後變獨居，心情憂鬱，更被子女發現會經常頭痛、忘東忘西，確診為輕度失智症。

錢伯伯經醫院轉介到失智據點，在工作人員陪伴、同學們友善互動下，他越來越喜歡據點活動。這次得知要體驗擺攤當頭家，從事前準備就積極參與，學著製作烘培甜點，希望生意強強滾。

八十九歲奶奶秀枝遠從屏東崁頂北上擺攤，一開始她和先生一起加入日照，先生離世後，家屬原希望請看護在家照料，但奶奶喜歡日照的熱鬧與陪伴，堅持繼續參與。

二年多來，秀枝奶奶作息規律很多，認知混亂、忘東忘西的狀況也改善了，人變得比較開朗，這次也跟著日照一起小旅行及擺攤，留下美好回憶。

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