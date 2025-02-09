寒流發威高山降雪 明起才回溫

寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道鐵棚區可見結出厚冰。（玉管處提供）

2025/02/09 05:30

〔記者吳亮儀、王峻祺、劉濱銓／綜合報導〕寒流襲台超冷！中央氣象署預報，這波寒流會影響到週一清晨，白天溫度才會明顯回溫，但週二晚上起受南方雲系北移影響，南部開始轉雨，週三又有鋒面通過，週三到週四各地有明顯降雨。

太平山成銀白世界

海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山昨晨的溫度介於攝氏○度至負二度之間，太平山莊及翠峰湖區陸續下起冰霰，猶如銀白世界，遊客大呼：「好美，超讚啦！」

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武嶺追雪菜市場再現

玉山昨天氣溫降至零下三．一度，全台最冷，主峰線碎石坡至主峰全都結厚冰，高山區有如大冰庫；合歡山上雖未見降雪，卻吸引爆滿追雪人潮，武嶺停車場上午就客滿，武嶺亭再現「菜市場」盛況。

氣象署預報員張承傳表示，受寒流影響，高雄以北地區低溫僅剩七度到十度，苗栗等空曠地區甚至僅六度低溫，但幸好水氣逐漸減少，今天白天會些微回溫，北部、東北部約十四度到十六度，其它地區十八度到廿度。

張承傳說，週一白天才會明顯回溫，北部可達廿度，中南部廿二度，天氣也不錯。

而週二是未來一週最暖的一天，北部白天回溫到廿四度，但週二晚上南部開始有短暫陣雨，之後鋒面通過影響會致全台有雨。

週三受到南方雲系和北方鋒面通過影響，各地天氣再度轉涼，並持續到週四，都是全台有雨的天氣。

天公作美時，民眾從嘉義市區就可遠眺玉山雪景，再現已故知名畫家陳澄波作品「玉山積雪」景色。 （讀者提供）

寒流來襲吸引大批民眾到合歡山追雪，武嶺亭也因人潮聚集再現「菜市場」盛況。（記者劉濱銓翻攝）

2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，昨早陸續下起冰霰，絕美雪景再現，讓追雪民眾相當興奮。（太平山國家森林遊樂區提供）

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