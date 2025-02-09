電動車進社區 充電樁無「法」管

新北市某公有停車場附設慢充的汽車充電車位。（記者董冠怡攝）

2025/02/09 05:30

記者蘇金鳳、許國楨、張軒哲、蔡淑媛、黃旭磊、吳亮儀、林菁樺／專題報導

電動汽車不斷成長，農曆年前台中市發生一處停放多輛電動巴士停車場起火，國外也屢傳電動車充電起火，引發民眾及社區住戶憂心充電樁若設太密，起火難以撲滅，反對在大樓地下室設充電樁，車主只好往外找充電樁，又衍生搶充電樁停車位的問題。

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台電推專設電表、電價 民眾仍卻步

為此，台電二○二一年起陸續推出電動車「專設電表」、「專用電價」，解決安全性、線路凌亂的問題，並以價格引導車主充電行為；去年統計，社區等集合住宅有逾七百件申請電動車專設電表，換算可供應社區逾五萬個充電樁使用。

而內政部則推動「公寓大廈管理條例」修正草案，明訂管委會不可以安全或電力不足等理由，拒絕車主安裝充電設施，但該案在二○二一年立院一讀通過後，至今沒下文。

台中都發局長李正偉坦言，社區大樓民眾擔心大樓電路難以負載充電樁電量，現有的建築技術規則、消防灑水相關法規也未針對電動車有所規範，因此卻步。已訂有「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，在中央修法作業完成前，可供社區管委會參考。

開電動車的林姓市民表示，他住的社區因為有人擔心電動車充電樁不安全，造成社區大樓無法設置。

中央擬修法 公寓大廈設樁強制投保

中市消防局建議，地下電動車停車空間宜設置在地下一層臨車道處，並同時設置防火區、排煙設備及送水管、滅火毯等，建築物公安申報加入充電樁及配電箱等特殊用電檢查項目，做好萬全準備。

台中市交通局長葉昭甫表示，針對公有室內停車場及立體停車場，每場至少放置一條滅火毯，將納入委外標案契約中。戶外停車場則試辦加大停車格空間。據悉，目前中央擬針對公寓大廈設置充電樁進行修法，如強制要求投保公共意外責任險等。

而交通部統計，截至去年十一月底止，全台公共充電樁共一萬零八十六槍，包括慢充七六八一槍、快充二四○五槍，以同期電動小客車登記數九萬二一五六輛計算，我國整體公共充電樁數量的車樁比為九．一：一，其中，快充的車樁比為卅八．三：一，符合歐盟建議。

交通部路政及道安司科長朱大慶補充，全國十五處國道服務區及東草屯休息站都已設置電動車快充站，共計有廿三站快速充電站，提供一五四格充電車位。

台中市交通局表示，去年已核定四百多支充電樁 （記者蘇金鳳攝）

充電樁設置規定

電動車消防安全 六都公有充電樁數據

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