大果番茄量增價低 品嚐好時機

南部大果番茄結實纍纍。（記者葉永騫攝）

2025/02/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕番茄去年因為極端氣候影響，造成番茄成長不易，小果番茄的玉女、澄蜜等更因為產量少價格持續在高檔，今年每台斤約在八十元至一百五十元，最近南部大果番茄的黑葉、黑柿番茄開始產出，品質不錯，價格較低，每台斤零售約在五十到九十元，正是品嚐好時機，高雄區農業改良場表示，大果番茄在南部民眾常當水果吃，中北部則以入菜為主，口感都不錯。

番茄去年受到颱風及雨量過多影響，造成裂果嚴重，產量大減，春節前每台斤價格超過一百元以上，最近小果番茄價格稍微下滑，但仍維持高檔，而南部大果番茄的黑葉、黑柿、牛番茄等受惠於天氣變冷，病蟲害減少，產量開始增加，價格比小果番茄便宜，成為南部消費者最愛。

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南部當水果吃 中北部入菜

高雄區農業改良場表示，番茄是低升糖水果，富含豐富的礦物質、維生素A、C及鐵質，每年十一月到隔年的四月是番茄產季，這時的番茄最好吃，主要栽種在南部，今年因南部天氣變冷，降雨減少，使得番茄產量和品質明顯的提高，價格也開始下滑；最近不少黑葉、黑柿等番茄上市，價格都比小果番茄便宜很多，尤其是南部消費者喜歡將大果番茄沾薑汁醬油當作水果吃，北部消費者則少生食大果番茄，多數用來做沙拉及做菜用，但不管如何食用，現在都是最好吃的時候，消費者可以多加選購。

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