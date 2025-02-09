屏縣3農會1漁會總幹事 兩派競爭

2025/02/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣農漁會選舉從十五日起展開，選舉小組長及農會代表，其中長治鄉、高樹鄉、崁頂鄉農會各有二人爭取總幹事職務，形成兩派競爭，而東港鎮出現同派分裂爭取農會理事長的情形；漁會方面則是琉球鄉出現總幹事兩派競爭。縣府農業處表示，雖然大多數的農漁會選舉都很平順，但未到選舉出爐仍有變數。

屏東縣有二十四個農會、五個漁會，農漁會選舉從十五日開始登場，首先選舉小組長及農會代表，接著再選舉理監事及理事長，最後聘任總幹事，原本有長治、高樹、崁頂、內埔、南州五個鄉出現有二名的總幹事登記，但因為績優總幹事優先候聘，最後只剩下長治、高樹、崁頂三個鄉農會總幹事出現競爭；三名出現競爭的現任總幹事皆為新任，未達四年任期列為績優總幹事，才出現競爭者。

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東港農會理事長 同派分裂相爭

東港鎮農會則是農會理事長職務同派分裂相爭，總幹事雖沒有二人競爭，但選舉卻出現競爭激烈的情形。

漁會在三月才選舉，目前也只有琉球鄉出現競爭，有二人爭取總幹事，其他四個漁會的選情則相當平順。

屏東縣農業處表示，農漁會的競爭雖然從總幹事的候聘情形可以看出大概，但是有些農漁會因選舉後理事長換人或派系立場不同，出現不候聘總幹事的狀況，最後還得重新登記，未到選舉結果出爐仍有很大的變數，縣府會注意情況全力輔導。

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