九族雪櫻綻放 信義草坪頭櫻、李花吸客

信義鄉草坪頭櫻花茶園，目前桃紅色八重櫻盛開，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映。（信義鄉公所提供）

2025/02/09 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕二月正值賞櫻旺季，日月潭風景區九族文化村櫻花祭今年邁入第廿五年，昨邀請日本演歌女王飛鳥奉美與台灣歌后許景淳現身演唱。業者表示，目前園區白色雪櫻綻放，桃紅色八重櫻接力綻放；另外，信義鄉草坪頭櫻花茶園則是八重櫻開花七、八成、雪白李花盛開，花況可到二月中下旬，南投各賞櫻景點花況較勁，讓賞花遊客目不暇給。

九族八重櫻 228連假達高峰

九族園區表示，園內各式櫻花品系眾多，山櫻花與粉紅色枝垂櫻已經盛開，最特別的則是已培育八年的白色雪櫻，目前正是植株青年發育期，花團錦簇有如白色雲雪，被稱作「台灣雪櫻」，現在花況已達五、六成，至於園區主力品種八重櫻，則是普遍花苞初綻，甚至有些花況達三、四成，預計二月中旬至二二八連假達到高峰。

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今年也是九族櫻花祭第廿五週年紀念，業者昨天特別邀請演歌女王、南投縣觀光大使飛鳥奉美，以及歌后許景淳現身獻唱，為賞櫻活動增添悠揚美聲，台、日歌姬還替櫻花樹插上詠櫻俳句詩牌，展現台日文化交流情誼，甚至園區還有夜櫻可賞，夜晚在七彩燈光陪襯下，增添櫻花浪漫氛圍，賞櫻預計可到三月九日。

草坪頭 吉野櫻、富士櫻將接力開

另在信義鄉草坪頭櫻花茶園，春節過後由桃紅色八重櫻接力綻放，目前花況達七、八成，並與花絮繁茂的雪白李花相互輝映，花況可到二二八連假，信義鄉公所表示，雖然昨是補班日，但園區賞花遊客仍相當多，園區後續還有吉野櫻、富士櫻將在二月下旬開花，整個草坪頭賞櫻可到三月二日。

九族櫻花祭邁入第25年，園區白色雪櫻綻放，花團錦簇相當美麗。 （記者劉濱銓攝）

九族櫻花祭邁入第25年，園區白色雪櫻綻放。 （記者劉濱銓攝）

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