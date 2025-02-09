中台灣燈會開幕 9燈區展16天

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，昨晚七點在台中市中央公園正式點亮主燈「女媧」。（記者廖耀東攝）

2025/02/09 05:30

女媧主燈每半小時展演3分鐘 整座蛇身會往前移動 結合AR擴增實境

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕中台灣元宵燈會昨晚在中央公園開幕，由市長盧秀燕正式點燈，展開十六天展期，今年以人首蛇身的創世女神「女媧」為主燈，盧秀燕本喊「醜美」，看到點燈後改口「好辣，全國最美的主燈女神」。女媧主燈每半小時展演三分鐘，整座蛇身會往前移動，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，昨天天氣雖冷，仍吸引不少民眾參觀賞燈。

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燈會主燈「蛇現幸福」人首蛇身的創世女神「女媧」，號稱全台唯一會「蛇（踅）」出來的主燈，市府強調，不同於以往傳統生肖主燈設計，今年結合傳統的布袋戲臉譜，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，主燈可以整座往前移動，整個蛇身爬行在中央公園的土坡上，打造全新視覺的沉浸式賞燈體驗，進入女媧庇祐的奇幻空間。

盧秀燕帶領市府團隊與立委、議員共同點燈，她表示，今年慶祝中台灣元宵燈會二十五週年，創下空前歷史，請大家親自來看，是全國最精彩的燈會，佈燈地區有十五到二十公頭，是全台燈會占地最大之一，一天看不完，看三天也看不厭倦，她也說燈會好看會忘記寒冷，與所愛的人攜手、抱緊緊來逛，感情生溫，更溫暖。

盧秀燕稱 全國最美的主燈女神

盧秀燕受訪進一步說，第一天看女媧主燈「好辣，顏值超乎我想像，我覺得她是全國最美的主燈女神，如果不服氣，可以來PK！」對於之前也稱女媧「醜美」，她則改口說，之前看過其他縣市，因此覺得是全國最美，來看就知道了，她也說，已邀立法院長韓國瑜來參觀，由於昨日是韓媽媽生日聚餐，因此韓國瑜下週會來。

領小提燈 每天下午3點半排隊

燈會今年也打造九大特色燈區搭配主題市集，由五局處共創九大特色燈區，逾百組燈組，有「舌尖上的趣味」、「海洋奇幻冒險」、「樂in LOVE」等、也有南屯區吉祥物穿山甲「咖咖」、烏日區「月老三鐵」等絢爛燈飾，另每天有主題市集，市府小提燈「甜甜蛇」每天在中央公園限量發放，下午三點半開放排隊，四點開始領取。

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