竹縣司馬庫斯櫻花季開鑼 開不到一成

像蚯蚓、花生圖案的燈區。（記者洪美秀攝）

2025/02/09 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉知名的司馬庫斯櫻花季昨天起跑，但因去年最後一週起一波波寒流，司庫部落議會總幹事拉互依．倚岕說，櫻花迄今還「賴床」在花苞裡，實際綻放不到一成，從上週起就忙著跟訂房住宿客聯繫，除房價回歸平時假日收費，也接受房客取消訂房或延期入住，整體約有兩成客人退房。

另去年十月底因康芮颱風毀掉的新竹縣司馬庫斯二號橋，尖石鄉公所日前已發包委外規劃，計畫復建成鋼構橋，不再落墩在塔克金溪上，以免下次再遭遇強颱帶入暴雨引發強大山洪被摧毀，預計九月底完成規劃就會報請中央審查，希望能爭取明年初發包施工，兩年後可以通車。

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拉互依說，今年的司庫櫻花季從昨天起到三月九日為止，原本到十五日訂房有九成，卻因開花延後，經主動通知後有兩成退宿、一成延期入住。由於今年花期晚，主要是去年十二月最後一週起寒流一波波，甚至還曾下雪，使得原本正常生長的櫻花花苞被迫進入休眠，因此到昨天櫻花季起跑卻不見櫻花盛開景象。

部落廿二日會重新評估實際花況，不排除跟縣府研商後讓花季延期，如果確實展延，會再向大眾及賞櫻民眾公告周知。

護城河內的花園鰻燈區，讓網友稱不知意向，只看到蛇蛇發抖的花園鰻。（記者洪美秀攝）

被網友戲稱「史上最雷燈會」，新竹燈會挨批預算870萬元，卻毫無特色。（記者洪美秀攝）

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