燈會挨批很雷、空虛 竹市府：小而美

像蚯蚓、花生圖案的燈區。（記者洪美秀攝）

2025/02/09 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年元宵節即將到來，各縣市都推出元宵燈會活動，新竹市網友在網路社群發文稱「新竹市燈會是史上最雷燈會」，除主燈秀僅一分鐘，燈區凌亂無特色，部分燈區還很暗，有不像蛇的蚯蚓，還有花園鰻的「蛇蛇發抖」，就連主燈也像青蛙或蝌蚪，但今年燈會預算達八七○萬元，主題「蛇麼都好玩」，實際逛後感想是「蛇麼都沒有」。

城銷處：預算與往年差異不大

市府城銷處表示，市府辦理過好年活動已連續多年，去年開始便將燈會活動與元宵晚會結合辦理，今年預算規模與往年整體預算金額差異不大。各燈區裝飾也展現科技感與創意，燈區小而美，除為期近一個月的展期，護城河元宵市集也延長到今天，今晚在站前廣場的元宵晚間邀請主持人圓圓、藝人吱吱（郭芝吟）及台灣偶像男團U:NUS陪伴大家歡度元宵，且會免費發放「妞妞蛇」小提燈和「蛇的魔尺」猜燈謎紀念小物。

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罷團：預算近幾年最高870萬元

罷免涉貪停職市長高虹安的公民團體「風城安心上路」發文提到「數字會說話：新竹燈會預算大解密」，以二○二二虎年預算七二○萬元，二○二三兔年燈會預算六七○萬元，到今年蛇年燈會預算八七○萬元做比較，除預算攀升，展區規模反縮小，且展品質量下滑，質疑這樣的燈會活動真的值八七○萬元？哪怕通膨成本，連過去的水準都達不到，市民的納稅錢，不該被揮霍。

社群上不少批評 燈區零散無特色

也有網友在網路社群串上發文說，走一趟新竹燈區的感想是「史上最雷燈會」，短短的護城河，除燈區零散無特色，展示的蛇年燈也怪怪的，主燈秀短短一分鐘，只見幾個燈光條在主燈內動來動去，看完很空虛，且毫無互動，加上部分燈區灰暗，大概十到十五分拍完照就逛完全部燈區。

護城河內的花園鰻燈區，讓網友稱不知意向，只看到蛇蛇發抖的花園鰻。（記者洪美秀攝）

被網友戲稱「史上最雷燈會」，新竹燈會挨批預算870萬元，卻毫無特色。（記者洪美秀攝）

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