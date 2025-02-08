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    首頁　>　生活

    桃園壽山巖觀音寺櫻花開 乞龜慶元宵

    民眾下載「龍潭龍元宮」APP，現場掃描龍元宮武財神圖樣，就能看見可愛威武的武財神。 （龍潭龍元宮提供）

    民眾下載「龍潭龍元宮」APP，現場掃描龍元宮武財神圖樣，就能看見可愛威武的武財神。 （龍潭龍元宮提供）

    2025/02/08 05:30

    〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕桃園市龜山區壽山巖觀音寺（俗稱嶺頂廟）周邊、停車場與道路旁，種植數百株山櫻花、吉野櫻近日盛開，嫣紅或桃紅色花朵襯著翠綠色草地，美景如畫，民眾二月下旬前到寺廟走春，就能欣賞花姿，廟方迎接元宵節，將舉辦「乞龜慶元宵」活動，讓民眾參拜祈安。

    壽山巖觀音寺董事長林明義說，十一日、十二日將舉辦「乞龜慶元宵」，民眾除能欣賞七彩燈光點綴的延壽平安米龜，還能領取每人限一包、佛祖加持過的大米龜，祈求平安。

    龍潭龍元宮今明踩街接財神

    龍潭龍元宮春節傳統「迎古董，接財神」活動，今午一點邀集卅組團隊，從龍潭運動公園創意踩街至龍元宮廟埕表演；龍潭區公所人文課長表示，「古董」發音為客家話「好笑」之意，昔日客家人在農忙之餘進行娛樂，後來發展成踩街。

    龍元宮總幹事王俊弘說，明天「接財神」出動眾神明，和十位經過裝扮的財神爺，晚上六點在龍元宮起馬炮後遶境，沿途發送糖果，六點半於北龍路土地銀行前開放鑽轎底，八點在龍興路、東龍路、菱潭街、西龍路等定點發送財母金卡，民眾隨喜錢幣與廟方兌換錢母，廟方首次推出實境AR相機，民眾下載「龍潭龍元宮」APP，掃描龍元宮武財神圖樣就能看見可愛威武的武財神，象徵財源廣進。

    龜山區壽山巖觀音寺周邊櫻花盛開中。（記者周敏鴻攝）

    龜山區壽山巖觀音寺周邊櫻花盛開中。（記者周敏鴻攝）

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